News Ciclone Poppea: prepararsi agli uragani, nubifragi e fenomeni estremi | Ecco dove Di Nadia Lucchesi - 14

Arrivano le ultime allerte meteo e non sono per niente buone, allerta gialla in alcune Regioni, rischio grandine e mareggiate.

Come anticipato ieri, è arrivato sulla nostra Penisola il ciclone Poppea e lo abbiamo visto soprattutto in Emilia Romagna, Veneto e Marche con tremende precipitazioni, ma non è tutto, perché nei prossimi giorni si trasformerà in uragano, con fenomeni meteorologici estremi.

Nella giornata di ieri abbiamo assistito al drastico calo delle temperature e piogge torrenziali in diverse Regioni, adesso è stata data l’allerta gialla nelle seguenti città per criticità idrica, e sono: Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara e Ravenna.

Per quanto riguarda le allerte idrogeologica e forti temporali le città a rischio sono Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini, dove il rischio è anche di mareggiate.

In queste zone nei prossimi giorni si richiede la massima allerta per rischio di fenomeni estremi, con pericolo localizzati fenomeni franosi, con fuoriuscita di ruscelli sui versanti e in particolare nei bacini collinari e montani.

Il ciclone Poppea ha già portato a quasi 50 eventi estremi

In questi giorni abbiamo avuto 49 eventi estremi tra nubifragi, tempeste di vento e grandine, con conseguenze di alberi sradicati, frane e smottamenti, sorte contraria nel sud Italia, dove invece le alte temperature hanno provocato nuovamente incedi.

La grande preoccupazione per i prossimi giorni è che il ciclone Poppea si trasformerà in “MediCane”, ovvero un uragano mediterraneo che abbasserà drasticamente le temperature per le prossime due settimane. Attorno a Poppea soffieranno venti violenti con raffiche oltre i 120 km/h, questo porterà all’ingrossamento del moto ondoso nel Mar Ligure e nel Mar Tirreno.

L’uragano si sposterà su queste regioni nei prossimi giorni

Da oggi in poi l’uragano inizierà a spostarsi da Liguria, Piemonte e Lombardia, per andare verso Toscana, Lazio, Umbria dove inizierà a scatenarsi con piogge sempre più frequenti, portando a eventi atmosferici estremi, quindi è bene correre ai ripari per non essere impreparati.

Le temperature stanno cambiando drasticamente, proprio l’aria portata dal ciclone farà crollare il meteo, se solo qualche giorno fa toccavamo quasi i 40 gradi in praticamente tutta Italia, da oggi per le prossime settimane avremo una media che andrà dai 15 ai 20 gradi, e sulle Alpi arriverà la neve a quota 2.000 metri. Con mercoledì il ciclone si sposterà verso il Centro Italia, in seguito all’alta pressione avremo dei giorni di stabilità parziale. Nelle prossime settimane, dovremmo avere, quindi, un clima mie, soleggiato ma fresco.