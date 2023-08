News Vinci sempre tu hai giochi da tavolo: il trucchetto segreto | Frega tutti al gioco Di Marina Drai - 17

Vuoi stupire i tuoi amici vincendo a tutti i giochi da tavolo? Ecco i trucchi infallibili per vincere sempre a qualsiasi gioco.

Di giochi da tavolo ce ne sono tantissimi e di vari tipi. Quando ci sediamo al tavolo e proviamo un nuovo gioco proviamo sempre l’ebbrezza della scoperta e soprattutto la voglia di vittoria.

Chi è molto competitivo conosce bene l’emozione di sbaragliare gli avversari e aggiudicarsi la partita. Alcune persone sono talmente fissate con la vincita che in diversi casi arrivano persino a barare pur di superare gli altri e dimostrare di essere i più bravi.

Ma che divertimento c’è nel barare? Fregare gli altri significa non mettere in pratica le proprie abilità, quindi non può esserci soddisfazione nel vincere in questo modo.

Si può diventare un abile giocatore anche senza barare, seguendo qualche semplice consiglio che può cambiare le sorti della partita. Non ci credete? Questi trucchi esistono eccome e sono quasi sempre funzionanti.

Giochi da tavolo per tutti i gusti

I giochi da tavolo possono coinvolgere uno o più giocatori in una sfida strategica, tattica o di abilità, svolta per l’appunto su un tavolo o comunque sua una superficie piana. I giochi spaziano da quelli competitivi a quelli cooperativi e in generale cercano di promuovere l’interazione sociale. Tra i tipi più conosciuti ci sono i giochi di strategia, come l’arcinoto “Risiko”, dove i giocatori pianificano mosse per raggiungere un obiettivo.

Ci sono poi i giochi di carte, come “Poker” e “Uno”, che sfruttano mazzi di carte per ottenere combinazioni vincenti. Esistono poi i giochi di ruolo, come “Dungeons & Dragons”, che permettono ai partecipanti di impersonare personaggi in trame avventurose. Tra i giochi cooperativi più famosi c’è invece “Pandemic”, dove è richiesto un certo lavoro di squadra per raggiungere obiettivi comuni.

I consigli per vincere sempre

Alcuni quando giocano ai giochi da tavolo cercano di barare per portare l’esito della partita dalla loro parte. Barare rende difficile socializzare con gli altri: se si viene scoperti, nessuno vorrà più giocare in loro presenza. Esistono però dei consigli che si possono seguire per favorire la vittoria di un giocatore o di una fazione, consistenti nel cercare di manipolare mentalmente uno degli altri giocatori. Ciò è più facile nel caso si tratti di un amico stretto o di un famigliare.

Per fare ciò è necessario giocare d’astuzia e convincere l’avversario a fare o non fare una determinata mossa con frasi studiate apposta. Per esempio, si può convincere qualcuno a scartare una determinata carta oppure a rinunciare a una risorsa nel gioco che è molto utile per chi sta usando questi trucchi. Mettere in pratica questi consigli non è semplice: bisogna avere una poker face davvero infallibile!