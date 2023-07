News La furia di Loredana Lecciso: non le manda più a dire a Romina Power | “Superato ogni limite” Di Ambra Ferri - 12

Non si placa la diatriba tra Romina Power e Loredana Lecciso. La compagna di Albano non si trattiene più e confessa il suo stato d’animo.

Sono anni che si alimenta il clima di tensione tra Romina Power e Loredana Lecciso. Da una parte c’è la donna con cui Albano ha condiviso gran parte della sua vita: i due cantanti di Felicità, oltre a una carriera insieme sui maggiori palcoscenici, si sono sposati nell 1970. Dal loro amore sono nati ben quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr.

Oltre ad aver condiviso numerosi successi, hanno dovuto affrontare momenti di grande dolore, come la perdita della prima figlia, Ylenia, nata nel 1970 e scomparsa nel 1994 mentre era in viaggio negli Stati Uniti. Per Romina e Albano quello ha rappresentato un momento terribile, che in parte li ha divisi per via delle differenti idee sulla questione. Il dramma della scomparsa ha influito talmente tanto sul loro rapporto che nel 1999 annunciano la separazione. Nonostante non siano più una coppia, i due nutrono ancora un gran bene l’uno per l’altra e profondo rispetto: infatti, quando c’è l’occasione accontentano i fan, tornando a cantare insieme i loro intramontabili brani.

La Power non ha mai avuto un buon rapporto con Loredana Lecciso, l’attuale compagna del cantante di Cellino San Marco: non è chiaro il motivo, ma la tensione tra loro si può toccare con mano.

La decisione di Romina Power alimenta la diatriba

Ultimamente, la Lecciso è tornata a parlare dell’ex moglie di Albano esprimendo tutto il suo disappunto quando le è stato chiesto cosa pensava della richiesta di Romina di escluderla dai festeggiamenti per gli 80 anni di Albano. “Ho provato una grande amarezza nel constatare che nemmeno un evento così significativo sia riuscito a portare un minimo di tregua alle ostilità…”, ha confessato al settimanale Nuovo. Continuando nel discorso, ha dichiarato che il cantante è alla ricerca di serenità e non vuole vivere ulteriori situazioni conflittuali: “Non ha mai nascosto il suo desiderio di pace e di armonia”.

Poi, ha confessato che se in un primo momento aveva accettato l’invito di Al Bano, poi ha deciso di farsi da parte dai festeggiamenti per amore dei suoi figli: “Loro non meritavano di essere turbati dalle polemiche, ho deciso di fare un passo indietro. Vado avanti con le mie certezze di donna e di madre e, festeggiando Jasmine, lascio perdere conflitti inutili e meschini”, ha concluso la Lecciso. Ci si chiede se le due donne impareranno mai ad andare d’accordo e ad accettare la presenza dell’altra nella vita di Albano, ma a giudicare da quest’ultimo epidosio, non sembrano esserci le basi per un lieto fine. Intanto, per gli italiani questa è l’ennesima prova che “è stato superato ogni limite”.