News Svelato il segno più amato di tutti, attrae davvero tutti | Scopri se è il tuo Di Ambra Ferri - 13

Vi siete mai chiesti qual è il segno zodiacale più amato di sempre? Con lui è impossibile non andare d’accordo. Scopri se è il tuo!

Se si pensa a uno dei segni zodiacali più socievoli di sempre, è difficile fare una scelta. Infatti, ogni segno ha delle caratteristiche peculiari, che lo caratterizza e distingue dagli altri, ecco perché è complicato fare un bilancio tra pregi e difetti.

Sappiamo che le stelle, oltre a poter prevedere cosa succederà nel futuro prossimo, sono in grado di delineare delle caratteristiche comuni tra i nati sotto lo stesso segno. Si sa, il Tema Natale ha un ascendente molto forte sulle nostre personalità: la posizione dei pianeti nel momento in cui siamo nati è fondamentale per capire quali sono i nostri tratti caratteriali più rilevanti.

Esistono le affinità zodiacali: alcuni segni insieme vanno più d’accordo di altri possono formare delle coppie durature. Ma qual è il segno che più di tutti ispira simpatia?

Ecco quali sono i segni più amati

Secondo l’opinione di molti, l’Ariete è uno di quei segni con cui non si può non andare d’accordo. Con il Leone, forma la coppia perfetta: quando questi due segni si incontrano fanno faville formano amicizie o amori destinati a durare davvero nel tempo, perché equilibrati nei loro caratteri. Entrambi hanno in comune un grande entusiasmo e la passione che impiegano nel fare ogni cosa, anche la più scontata.

Nonostante l’Ariete sia il segno zodiacale più affabile di tutti, anche gli altri segni hanno dei pregi che gli permettono di formare delle coppie inseparabili. Per esempio quello del Toro ha diverse affinità con i Pesci. La fantasia di quest’ultimo è come una calamita per il Toro, e passa del tempo di qualità con lui. I Gemelli, invece, vanno molto d’accordo con il segno della Vergine, perché attratti dalla grande intelligenza e dall’ironia dell’altro.

L’amore non manca mai tra questi segni

Per quanto riguarda il Cancro sappiamo che è solito ad annoiarsi, perché i nati sotto questo segno sono persone sedentarie. Il Toro può essere un ottimo amico aiuta a migliorarsi, alzarsi dalla sedia e andare a scoprire il mondo fuori dalla porta. Il Leone, invece, ama le persone eccentriche, ecco perché forma una coppia perfetta con la Bilancia, l’esteta per eccellenza. Quest’ultima, però, va molto d’accordo anche con il Sagittario, perché amano entrambi tutto ciò che è bello per gli occhi.

La Vergine d’accordo quasi unicamente con il segno dello Scorpione, perché hanno molti punti in comune. Lo Scorpione, a sua volta, ama la compagnia del Cancro, un ottimo partner con cui godersi attimi di tranquillità. Ancora, Acquario e Sagittario formano una coppia inseparabile, perché amano le avventure e i viaggi, odiano annoiarsi e insieme è impossibile farlo. Acquario a sua volta ha molte affinità con i Gemelli, come la passione per tutto ciò che è misterioso. Infine, Capricorno e Pesci formano una coppia perfetta in quanto entrambi sono dediti al lavoro e non mollano finché non raggiungono i propri obiettivi di vita.