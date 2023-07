News Temptation Island: “Lo ha tradito” qualcuno spiffera la verità | La fine della coppia Di Ambra Ferri - 13

Salta fuori il tradimento nascosto da una fidanzata di questa edizione di Temptation Island: hanno recitato per tutto il tempo?

Una talpa avrebbe svelato a Deianira Marzano una clamrosa verità su una coppia molto discussa di Temptation Island. Secondo l’indiscrezione che sta circolando in queste ore sul web, la ragazza avrebbe tutt’ora “un amico speciale” con cui tratirebbe il fidanzato. Di questo particolare, però, nessuno era a conoscenza, forse nemmeno lui.

Nei video di presentazione le coppie partecipanti sono tenute ad esporre tutti i problemi che minano la loro relazione, per mettere il pubblico e la redazione a corrente di tutto. In questo caso, però, sembra che lei abbia omesso un dettaglio davvero importante.

La coppia in questione è quella formata da Isabella e Manuel, che dopo solo tre giorni hanno lasciato il programma su decisione della ragazza, che ha chiesto un falò di confronto immediato. Ma cosa nascondevano i due?

Il segreto di Isabella

La clamorosa segnalazione è arrivata nei direct di una nota influencer del mondo del gossip, Deianira Marzano, che ha subito condiviso con i suoi followers l’informazione. I telespettatori del programma estivo sono rimasti davvero delusi difronte alla notizia, perché credevano nella sincerità della coppia. Forse, le cose non stanno come sembrano e i due hanno dipinto un quadro completamente diverso, a favore di telecamere.

Fin da subito hanno sottolineato la differenza dei loro stili di vita: lei, proveniente da una famiglia benestante, vorrebbe una vita più agiata. Lui, tranviere della città di Milano, sta cercando di costruirsi una carriera umile. Queste differenze hanno portato Manuel a sentirsi spesso in difetto, come ha raccontato nel villaggio dei ragazzi. Dopo aver sentito le pesanti parole del fidanzato, Isabella non ha esitato a chiedere un falò di confronto e terminare il loro percorso dopo solo 3 giorni dall’inizio l’esperienza.

Parla una talpa che l’ha conosciuta

Ora, però, spunta un’altra verità: sembra proprio che i due abbiano detto una bugia. Secondo quanto riportato da una coppia che ha fatto i provini con loro, lei avrebbe partecipato al reality solo per ottenere visibilità. “Conosco molto bene la signorina Isabella, quella che sta partecipando con Manuel a Temptation Island 2023. Beh, fosse solo il problema che lei pare sia classista…Nel nostro ambiente di lavoro, che è lo stesso, si vocifera che da un bel po’ abbia un ‘amico’ speciale”, riferisce la talpa.

Secondo queste parole, Isabella avrebbe una storia parallela e avrebbe scritto al programma solo per diventare un’influencer. Una vera delusione per tutti i telespettatori che avevano creduto nella coppia milanese.