News Temptation Island: sono loro coppie più forti in assoluto | Da non credere Di Ambra Ferri - 12

Quali sono state le coppie che hanno resistito alle tentazioni durante Temptation Island? Ecco chi non si è detto addio.

La nuova stagione di Temptation Island è ormai alle porte e i fan non stanno più nella pelle.

Il programma di Canale 5, condotto da Filippo Bisciglia, si rifà a un format molto curioso e intrigante: alcune coppie di fidanzati mettono alla prova i propri sentimenti in un villaggio in Sardegna, circondati da tentatori e tentatrici.

Ovviamente le coppie vengono divise: gli uomini vivono in un villaggio in compagnia delle bellissime tentatrici pronte a consolarli, e viceversa per le donne. È uno dei programmi più attesi dell’estate perché ha regalato al pubblico italiano episodi trash indimenticabili.

Temptation Island: le coppie più forti di sempre

Mentre per i telespettatori è un programma leggero e divertente, per le coppie si tratta di una dura prova da superare, che in molti casi mette fine alle relazioni. Alcuni, infatti, escono da Temptation Island come single: dopo anni insieme e magari di convivenza, alcuni amori arrivano al capolinea. Ma in tutte queste edizioni, quali sono state le coppie che sono riuscite a resistere?

Per partecipare a Temptation Island esiste solo un requisito da rispettare: non ci devono essere figli e non si deve essere già sposati. A parte questo, chiunque può mettersi alla prova nel programma più caldo dell’estate. Nel corso degli anni, alcune coppie hanno superato il test delle tentazioni, altre, invece, sono scoppiate in un addio. Emanuele D’Avanzo e Alessandra De Angelis, per esempio, hanno dato testimonianza del “vero amore”. I due hanno partecipato all’edizione del 2015 e sono usciti insieme dal programma. A distanza di tempo, oggi sono ancora fidanzati e in attesa del quarto figlio.

Coppie alla prova tra amore e tentazioni

Insomma, sono stati un vero esempio, così come Ciavy e Valeria Liberati, concorrenti nel 2020. In realtà, i due erano usciti separati dal programma per via di alcuni atteggiamenti esuberanti di lui che avevano fatto arrabbiare molto Valeria. Sembra, però, che si siano chiariti e che tra i due sia tornato l’amore. Insomma, possiamo dire che anche loro hanno superato la prova di Temptation.

Ultimi, ma non per ordine di importanza, ricordiamo le coppie formate da Raffaella Giudice e Andrea Celentano e quella formata da Alberto Maritato e Speranza Capasso: dopo Temptation Island, entrambe le coppie si sono unite in matrimonio. E ora non ci resta che aspettare la nuova stagione per scoprire se le coppie riusciranno a resistere alle tentazioni o se i componenti lasceranno la Sardegna da single.