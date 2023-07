News Ilary Blasi deve affrontare un nuovo dramma dopo il fallimento dell’Isola | È finita Di Marina Drai - 14

Nuovo dramma per Ilary Blasi: dopo il fallimento in Mediaset emergono nuove, brutte notizie per la conduttrice.

Da un anno a questa parte Ilary Blasi non può più stare tranquilla: prima la separazione con Totti, poi il probabile addio a Mediaset, e adesso anche un nuovo dramma l’ha colpita. I fan sono disperati e sperano che la conduttrice possa trovare un momento di serenità.

Circa un anno fa Ilary e Totti annunciavano la fine della loro relazione all’Italia intera. I fan della coppia sono rimasti senza parole di fronte alla notizia, a maggior ragione dopo che, poco più di un mese prima, i due avevano negato con forza la crisi di cui parlavano i giornali, chiedendo rispetto per la famiglia.

Invece poi si è rivelato tutto vero e i due, di fronte all’evidenza, non hanno potuto fare altro che cominciare le pratiche per il divorzio e dirsi definitivamente addio. La separazione sembrava procedere tranquillamente, ma come sappiamo bene alla fine si è rivelata una lotta “all’ultimo sangue” tra i due, sia riguardo i figli che i beni da dividere.

Tra querele, denunce, video-frecciatine e interviste shock, l’ex coppia ha fatto parlare di sé per tutta l’estate e oltre, infiammando il gossip e facendo nascere discussioni animate sul web.

Ilary Blasi in rottura con Mediaset

Le ultime voci parlano di una rottura della conduttrice con Mediaset. Sembra che i telespettatori non abbiano apprezzato la conduzione della showgirl de L’isola dei famosi, e gira voce che il rapporto con l’emittente si stia incrinando. Difficile dire cosa accadrà: ormai se ne parla il prossimo autunno.

Il programma non ha ottenuto il successo sperato ed è probabile che Mediaset opti per un cambio di rotta per la prossima edizione. La conduttrice aveva già anticipato di volersi prendere un altro periodo sabbatico e dedicarsi alla famiglia, ma ora spunta la possibilità che si tratti di una sospensione forzata.

Nuovo dramma per la conduttrice

Come se non bastasse, sembra che Ilary Blasi abbia anche problemi con Bastian Muller, il suo nuovo amore: dopo mesi di storie insieme su Instagram, la conduttrice ha smesso di farsi vedere con il calciatore tedesco e sta sempre più spesso con i figli. Le voci più pessimiste parlano di una rottura, visto che l’uomo non appare più nelle storie, ma non è ancora detta l’ultima parola.

La fine de L’isola dei famosi potrebbe aver portato la conduttrice a volersi godere un po’ di estate con i suoi figli, dedicandosi esclusivamente a loro. Per capire se tra i due è finita davvero bisogna attendere i prossimi mesi.