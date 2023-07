News Cristina Scuccia: “Vi dico io chi è davvero” nuovo pesante attacco | Volano stracci Di Marina Drai - 14

Finito L’isola dei famosi, è arrivato un nuovo attacco pesante a Cristina Scuccia rivelando la vera natura dell’ex suora.

Parole pesanti quelle di Corinne Clery nei confronti di Cristina Scuccia: l’attrice francese ha attaccato con violenza la sua ex compagna di avventura a L’isola dei famosi, rivelando alcuni particolari sui suoi comportamenti che il pubblico non aveva mai notato.

L’ex suora era tra i naufraghi più quotati per la vittoria, ma alla fine è stato Marco Mazzoli a trionfare. Cristina Scuccia è stata invece la prima a essere eliminata tra gli ultimi naufraghi rimasti, nonostante molti telespettatori fossero convinti che avrebbe vinto lei l’edizione del reality.

“Voglio ringraziare tutti perché sono stato veramente terribile. Grazie anche a Celeste, il capo degli autori che ha creduto in me e mi ha voluto qui fin dal primo momento. Dedico la vittoria innanzitutto a Paolo Noise perché gliel’ho promesso, agli ascoltatori dello Zoo di 105 che è la cosa che amo di più al mondo dopo mia moglie” ha detto Mazzoli dopo la vittoria.

Non è passata però inosservata la sua battuta infelice e a stampo omofobo contro Gian Maria Sainato. Anche se, tristemente, il pubblico in studio ha riso, gli utenti social non hanno apprezzato affatto la sua uscita.

Le parole di Corinne Clery

Ospite a L’isola party, cornice social legata al reality show, l’attrice ha rivelato alcuni particolari sui suoi ex compagni di naufragio, in particolare su coloro che si stavano giocando la vittoria finale. Tra questi c’era anche Cristina Scuccia, l’ex suora che ha conquistato il pubblico prima col canto e poi con la sua scelta. Su di lei, Clery ha condiviso dei particolari inquietanti.

“Se è un po’ stratega? Oddio no, non un po’ ma tantissimo” ha affermato. “Posso dire tutto quello che voglio? Lei è molto determinata ad arrivare non so dove ma ad arrivare da qualche parte. Voi la vedete così dolce in diretta ma con noi non voleva parlare ed era sempre di cattivo umore. Io tutte le mattine cercavo in maniera carina di approcciarmi. Lei zero e uno ci rimane male, soprattutto da un’ex suora”.

L’attacco a Cristina Scuccia

Le parole dell’attrice hanno lasciato basiti i fan dell’ex religiosa. “Zero empatia e non chiedeva mai come stavamo o come andava. Quando ci avvicinavamo diceva che non voleva dire nulla e che le dava fastidio che le facessimo troppe domande. Alla fine basta, poi uno tira le somme. Io vedo quello che devo vedere e ho notato tante piccole cose” ha continuato.

Una vera e propria avversione quella di Clery nei confronti dell’ex suora: “Ho visto anche cose che mi hanno fatto pensare che era meglio che non fosse più suora. E forse lei lo sa. Lei è molto dura e indirizzata alle piccole pillole di saggezza che riesce a dare ogni tanto. Questo per tenere la curiosità su di lei. E sta facendo tutto bene, sta riuscendo nel suo scopo. Mantiene la curiosità, ma non dice davvero nulla. Se non fosse stata suora non avrebbe incuriosito nessuno. Quindi non può arrabbiarsi se uno le chiede del passato. Come se a me facessero domande sulle mie commedie anni ‘80, certo ho fatto quei film, ne vado fiera e ne parlo”.