News Amici: Arisa fatta fuori e Maria ha già la sostituta, ecco chi è | Le novità della nuova edizione Di Ambra Ferri - 17

Ci sono delle sorprendenti novità in arrivo per la nuova edizione di Amici: sembra che Maria voglia sostituire Arisa con un’altra popstar.

Il talent show Amici ogni anno ci stupisce con dei cambiamenti nel cast. Durante l’ultima edizione, per esempio, il ballerino Emanue Lo ha sostituito la storica Veronica Peparini nel ruolo di coach di ballo.

Sembra che anche quest’anno ci saranno delle novità in arrivo: infatti, secondo le indiscrezioni, Maria sarebbe pronta ad accogliere una star del pop che sostituirebbe definitivamente Arisa.

La notizia arriva come un fulmine a ciel sereno, visto che Maria ed Arisa hanno un rapporto bellissimo e i fan sono molto affezionati alla cantante, che nel ruolo di coach riesce a donare ai ragazzi il meglio di sé e tutta la sua professionalità.

Cambiamenti in arrivo Amici

Sappiamo quanto Amici sia uno dei programmi più seguiti da giovani e adulti, che ogni pomeriggio e ogni domenica si collegano a Canale 5 per seguire il percorso di crescita dei ragazzi. Gli alunni che compongono la scuola di canto e di ballo, infatti, entrano nel programma come aspiranti ballerini o cantanti, ma escono da lì con un futuro promettente davanti a loro. Basta pensare a alcuni ex partecipanti che oggi scalano le classifiche mondiali o ballano sui palchi più importanti del globo: tra questi Elena d’Amario, Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Annalisa, Elodie e molti altri.

Con l’arrivo dell’estate iniziano i casting per la nuova edizione del programma e molti fan sono curiosi di sapere quali sono le novità in cantiere. Gira voce che ci potrebbe essere un cambio di giurati: sondo le indiscrezioni, Arisa potrebbe essere sostituita da una popstar italiana famosissima.

Arisa abbandona il programma?

La persona che Maria De Filippi avrebbe contattato per sostituire Arisa sarebbe Patty Pravo, pronta ad entrare nel cast di Amici. Le voci non sono ancora state confermate o smentite: tutto tace sia da parte delle dirette interessate che della redazione di Amici. A fare insospettire i fan sono state le parole di Arisa, che sui social ha detto: “Sto aspettando di parlare con la produzione, bisogna che troviamo una modalità per collaborare, se loro mi vogliono ancora”. Sembra, infatti, che la cantante farà parte della giuria di The Voice Kids su Rai 1. Non solo, Arisa avrebbe molti progetti in fase di sviluppo, ecco perché l’impegno di Amici quest’anno potrebbe non incastrarsi con tutti gli altri.

“Questo talent mi dà sempre tantissimo, adoro stare lì, però la mia vita non si può fermare lì“, ha chiarito Arisa. Sappiamo che la cantante ha sempre voglia di cambiare e mettersi in gioco, come successo un paio di anni fa con la sua partecipazione a Ballando con le stelle. Per ora si tratta solo di indiscrezioni, non ci resta che attendere e scoprire se verranno confermate o smentite.