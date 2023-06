News Temptation Island: data ufficiale d’inizio, coppie e tentatori della nuova edizione Di Marina Drai - 11

Su Mediaset torna a grande richiesta Temptation Island dopo l’anno di stop; ecco quando arriveranno le nuove puntate.

La nuova edizione di Temptation Island sta per ricominciare e i fan del reality non potrebbero esserne più felici, soprattutto dopo che, nel 2022, la trasmissione non era andata in onda.

L’identità del conduttore è già stata resa nota da tempo: Maria De Filippi, produttrice del programma, ha puntato ancora una volta su Filippo Bisciglia. Il conduttore si è detto pronto a riprendere le redini del reality e a guidare le coppie nei confronti, non sempre semplici.

La prima puntata si avvicina ormai sempre di più e sul web impazzano le ipotesi su chi saranno i nuovi tentatori e le nuove tentatrici e su quali coppie sopravvivranno. I nomi dei nuovi concorrenti sono già stati condivisi e i telespettatori si stanno documentando sui protagonisti della nuova edizione del reality.

Il primo appuntamento con Temptation Island è per lunedì 26 giugno. Le puntate andranno in onda per tutto luglio alle ore 21.45 circa, dopo gli appuntamenti del preserale.

Le coppie di Temptation Island

Sui social la produzione del programma ha reso note tutte e sette le coppie che dal prossimo 26 giugno dovranno dimostrare la loro fedeltà. Troviamo Gabriela e Giuseppe, fidanzati da sette anni; lui è gelosissimo, ma si è iscritto a un sito di incontri di nascosto per poi essere scoperto dalla compagna. Alessia e Davide stanno insieme da 11 anni, durante i quali lei ha avuto una relazione con un altro uomo.

Ci sono poi Vittoria e Daniele, insieme da quattro anni, che discutono sull’avere o meno un figlio: lei lo vorrebbe, ma lui non si sente ancora pronto. Manu e Isabella sono fidanzati da tre anni e mezzo ma hanno visioni diverse sul vivere insieme: lui vorrebbe convivere, ma lei crede che non ci siano le basi per farlo.

Tentatori e tentatrici

Si continua con Francesca e Manuel, insieme da due anni, anche se il loro rapporto non è mai stato stabile, con continui alti e bassi. Perla e Mirko sono invece fidanzati da 5 anni e hanno diversi problemi da risolvere, soprattutto riguardanti l’incomunicabilità tra i due. Infine, Alessia e Federico convivono da tre anni ma sono arrivati al punto di non ritorno: “o ci lasciamo o ci sposiamo” dice Alessia.

Ancora nessuna notizia sui tentatori e le tentatrici dell’isola: Mediaset ha scelto di mantenere il segreto fino alla fine per incuriosire ancora di più gli spettatori e regalare un’edizione piena di sorprese. Curiosi di scoprire i single e le single di Temptation Island? Dovrete aspettare lunedì!