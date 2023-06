News Addio Salvo Sottile: non c’è stato nulla da fare, annuncio doloroso | La sua eredità Di Luna Vespri - 8

Dopo un lungo periodo alla guida di ‘Fatti Vostri’, Salvatore Sottile lascia il programma, aprendo la strada a un nuovo volto noto della Rai.

In un annuncio sorprendente per i fan del programma televisivo di successo Fatti Vostri, è stato confermato che il noto conduttore Salvatore Sottile lascerà la sua posizione di guida, aprendo la strada a un rinomato volto della Rai come suo sostituto.

La notizia dell’addio di Sottile ha lasciato i telespettatori curiosi di scoprire chi sarà il nuovo conduttore di Fatti Vostri, ma secondo le fonti vicine al programma, il nome del sostituto è stato finalmente rivelato. Si tratta di un famoso conduttore Rai, amato dal pubblico per il suo carisma e la sua capacità di intrattenere.

La decisione di scegliere un noto conduttore Rai come successore di Salvatore Sottile sembra essere stata ben ponderata, con l’obiettivo di mantenere alto il livello di intrattenimento e coinvolgimento che il programma ha raggiunto negli anni.

Nonostante l’addio di Salvatore Sottile, il suo contributo al successo di Fatti Vostri non sarà dimenticato. Il carismatico conduttore ha saputo coinvolgere il pubblico con la sua simpatia e la sua capacità di mettere a proprio agio gli ospiti in studio.

Chi prenderà il posto di Salvo Sottile

A sostituire Salvo Sottile, ci sarà proprio Tiberio Timperi, che sarà alla guida dello storico programma trasmesso nella cornice della piazza televisiva più famosa d’Italia. Una sostituzione di cui si ha certezza – anche se bisogna attendere la conferma ufficiale – che, a quanto pare, darà un’altra impronta al programma, che nel corso del tempo ha visto passarsi il testimone diversi presentatori: Fabrizio Frizzi, Alberto Castagna, Massimo Giletti, Giancarlo Magalli.

Dopo l’abbandono della Rai da parte di quest’ultimo, il posto è toccato a Salvo Sottile, che adesso si farà da parte per condurre un nuovo programma di Rai2. Così il giornalista, dopo essere stato al timone di Fatti Vostri per tre stagioni, potrà tornare a dedicarsi a tematiche più in linea con la sua esperienza in ambiti come la politica e crime.

L’eredità di Salvo Sottile

Resta quasi scontato dire che Tiberio Timperi abbandonerà la conduzione di Unomattina, durante la quale, recentemente era stato protagonista di un astio finito bene con il collega Gianni Ippoliti.

Il conduttore, condizionato anche dall’amicizia con Michele Guardì, ha preso la decisione, dunque, di approdare a I Fatti Vostri, affiancato da Anna Falchi, la quale secondo alcune voci dovrebbe essere confermata. La conduzione di Unomattina, invece, passerà con molte probabilità a Beppe Convertini, insieme a Umberto Broccoli, Emanuela Aureli, Stefano Palatresi, Paolo Fox.