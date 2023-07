News Periodo fortunato per questi segni zodiacali | Sorprese meravigliose in arrivo Di Marina Drai - 17

Cosa dice l’oroscopo di luglio? Due segni zodiacali saranno molto fortunati, mentre altri dovranno tenere un profilo basso.

L’estate è iniziata solo da un paio di settimane ma qualcuno avrà cominciato a fare i primi bilanci di come sta proseguendo. Davanti a voi ci sono ancora due mesi di caldo e, per i più fortunati, diverse occasioni per andare in ferie e visitare posti che non avete mai visto.

Qualsiasi siano i vostri piani per l’estate, sappiate che le stelle vi controllano e decidono cosa ne sarà di voi. D’estate l’oroscopo non va in vacanza, per questo è importante rimanere aggiornati su ciò che accadrà nelle prossime settimane per non farsi prendere in contropiede dagli eventi.

Di certo non è possibile cambiare il futuro, ma sapere come doversi comportare è un ottimo modo per non rimanere travolti. Se le cose dovessero andare male, voi vi eravate già preparati, per quanto possibile.

Per questo luglio l’oroscopo prevede molta fortuna per due segni in particolare, ma un po’ di sfortuna per altri tre segni. Di quale delle due categorie fate parte? Scopritelo leggendo che cos’hanno in serbo per voi le stelle.

I segni più fortunati di luglio

Secondo l’oroscopo i segni più fortunati di luglio saranno lo Scorpione e il Capricorno: per loro le stelle prevedono tante belle novità e sorprese. Sarà soprattutto l’amore a rasserenare le giornate di questi due segni, ma non mancheranno soddisfazioni anche in ambito lavorativo e finanziario. Con l’estate che avanza questi segni non dovranno farsi sfuggire tutte le bellissime esperienze che li attendono.

Se avevate in programma una fuga romantica, non aspettate agosto: luglio sarà il mese migliore per farlo. Godetevi le feste e le giornate al mare per conoscere nuove persone e, se riuscite, prendete delle ferie per stare vicini alle persone che amate e ai vostri amici. L’estate saprà sorprendervi in maniera positiva.

Oroscopo: i segni che devono fare attenzione

I segni meno fortunati saranno invece il Toro, i Gemelli e la Vergine. Purtroppo per loro luglio non sarà un mese fortunato, e per questo dovranno cercare di mantenere un profilo basso e non esporsi troppo. Il rischio, spiegano le stelle, è che possano nascere incomprensioni anche tra le amicizie più strette, e voi di certo non vorrete rovinarvi l’estate per questo.

Luglio sarà un po’ stressante per voi, quindi godetevi tutte le cose positive che accadranno perché saranno piuttosto rare. Non abbattetevi: si tratta solo di poche settimane, perché a fine luglio la ruota della fortuna ricomincerà a girare e potete essere un po’ più sereni. Fino a quel momento, però, attenti alle conseguenze delle vostre azioni.