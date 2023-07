News Vite al Limite: Michael pesava quasi 300 Kg, una storia assurda | Cambiamento radicale FOTO Di Didi Kera - 12

L’avventura di questo giovane uomo è stata un esempio di successo e tenacia visto poche volte, con risultati eccezionali.

Vite al Limite è un docu-reality che racconta le storie di individui obesi che cercano aiuto per perdere il peso in eccesso e tornare a condurre una vita comune a quella di tutti gli altri. I protagonisti di ogni episodio hanno la loro propria storia e tutti si rivolgono al Dottor Nowzaradan in cerca di aiuto fisico, chirurgico ed anche psicologico.

Infatti, ogni paziente ha un passato traumatico alle spalle che lo ha portato a rifugiarsi nel cibo per trovare conforto. Qualche mese fa, su RealTime, è andata in onda la nona puntata della nona stagione di Vite al Limite, che ha visto come protagonista Michael Blair.

Questo giovane uomo, quando è arrivato alla clinica del Dott. Nowzaradan, pesava più di 270 kg. Blair, originario di Conroe, in Texas, si è autodefinito un caso molto peculiare e difficoltoso per un preciso motivo: tempo prima, Michael aveva subito una splenectomia d’emergenza (rimozione della milza) e quest’operazione gli ha lasciato una grossa quantità di tessuto cicatriziale in eccesso.

Blair, quando si è recato dal Dott. Nowzaradan, gli ha rivelato che sarebbe stato un compito arduo fargli perdere peso, dal momento che lui trovava conforto in grosse quantità di cibo. Inoltre, Michael ha riposto le sue ultime speranze in Nowzaradan per quanto riguarda l’operazione chirurgica, perché nessun medico era disposto ad eliminare il tessuto cicatriziale.

I problemi di Micheal Blair

Purtroppo, però, l’eccessivo peso e le numerosi cicatrici non erano l’unico scoglio da superare per Michael. L’uomo soffriva di una forte agorafobia, ovvero la paura del contatto sociale e dei piccoli e grandi gruppi di persone.

A quel punto, il cibo è diventato l’unica fonte di sicurezza e conforto per Blair. Come lui stesso ha rivelato, mangiare tanto era un meccanismo di difesa nei confronti della sua famiglia e delle persone in generale.

Micheal Blair oggi

Dopo essere passato dalle mani esperte del medico bariatrico Nowzaradan, adesso Michael Blair è una persona nuova che, grazie alla dieta e all’esercizio fisico, ha perso parecchi chili di troppo. Inoltre, Blair è riuscito anche a risolvere quasi del tutto la sua paura sociale.

Se si visita il suo profilo social, scopriamo che Michael e sua moglie Kimberly stanno trascorrendo una vita felice, spensierata e soddisfacente. Il Dottor Nowzaradan è riuscito nel suo intento per l’ennesima volta, registrando risultati straordinari.