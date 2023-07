News Mina: spunta la prima foto dopo anni di esilio ma è irriconoscibile! Ecco cosa le è successo Di Ambra Ferri - 14

Torna in scena Mina: dopo anni di esilio, l’icona della musica italiana è comparsa in alcuni scatti, ma è davvero irriconoscibile.

È da anni ormai che Mina è sparita dal mondo dello spettacolo e non appare più in nessuna occasione pubblica: lei, una delle cantanti più brave del nostro paese, ha deciso di ricostruire la sua vita in Svizzera, lontana da occhi indiscreti, nel suo paradisiaco nido familiare.

Basta pensare che il suo ultimo concerto risale al 23 agosto del 1978, tenutosi a Bussoladomani di Viareggio. Dopo quell’esibizione, Mina fu colpita da una grave broncopolmonite che la costrinse ad una lunga convalescenza.

Durante quei giorni chiusa in casa, capì che la vita da artista non faceva più per lei, ecco perché prese la drastica scelta di abbandonare per sempre il palco, nonostante il dispiacere dei suoi fan. Dopo essersi nascosta per anni nella sua dimora a Lugano, ora forse è pronta a tornare dai suoi fan. Ecco cosa sta accadendo.

La drastica decisione della cantante

Un primo indizio che testimoniava un cambiamento di mentalità è stato il featuring con Blanco: erano anni, infatti, che Mina – oltre a non mostrarsi in pubblico – non facevo uscire un suo pezzo, nè tantomeno era disposta a collaborare con altri artisti. L’aver accettato la proposta di Blanco ha rappresentato un segnale di rinascita e ha fatto contenti moltissimi fan.

Nelle ultime ore si tornato a parlare di lei per via di alcuni scatti trapelati dai giornali che mostrano Mina profondamente cambiata fisicamente rispetto a come ce la ricordavamo. Certo, la cantante ha ancora quei tratti somatici che la contraddistinguono e ha mantenuto il suo stile inconfondibile, ma è innegabile che sia cambiata moltissimo. Persino alcuni dei suoi fan più appassionati hanno fatto fatica a riconoscerla: di primo acchito, infatti, non sembra per niente lei.

L’ultima foto di Mina è sulla bocca di tutti

La foto che sta girando sui social network è recentissima: oggi Mina ha ben 83 anni e ne sono passati ormai 45 dalla sua ultima esibizione. Un tempo infinito che l’ha profondamente cambiata! Nonostante questo, non è stata risparmiata dalle critiche sui social fatte dai cosiddetti “leoni da tastiera”, che in queste ore stanno cercando di capire se la cantante si sia sottoposta a ritocchi estetici negli ultimi anni.

Molti i commenti che sottolineano il suo cambiamento estetico a partire dalle evidenti rughe: spesso gli utenti sui social si dimenticano che anche le persone famose sono, per l’appunto, persone e lo scorrere del tempo non fa sconti proprio a nessuno.