News Vite al Limite: Dott. Nowzaradan caccia una paziente | Mai visto così furioso Di Didi Kera - 14

Il Dott. Nowzaradan fuori di sé con uno dei suoi pazienti, talmente furibondo che la caccia dal programma.

Vite al Limite è una docu-serie che va in onda su RealTime e che vede come protagonisti degli individui in sovrappeso. Lo scopo del programma è aiutare queste persone a perdere peso ed a condurre una vita migliore e più sana.

Grazie alle cure del Dottor Nowzaradan, la maggior parte dei suoi pazienti riesce nell’intento. Tuttavia, alcune volte capita anche al medico di fallire miseramente e di vedere un suo paziente sprofondare, di nuovo, nel baratro del cibo.

Come sappiamo, oltre alle cure del dottore, i pazienti hanno bisogno anche di un aiuto dal punto di vista psicologico perché, nella maggior parte dei casi, c’è un problema di fondo di tipo traumatico. Le difficoltà e i traumi subiti dai pazienti hanno portato questi ultimi a rifugiarsi nel cibo, fino ad arrivare a pesare più di 200 o 300 kg.

Ma gli aiuti clinici non bastano: per prima cosa dev’essere il paziente stesso a voler cambiare e migliorare la sua vita. Se l’individuo è debole e non ha la forza di volontà per raggiungere l’obiettivo finale, l’insuccesso è garantito. Come è successo per Seana Collins, la paziente che non è riuscita a perdere peso e che, addirittura, è stata buttata fuori dal reality dallo stesso Dottor Nowzaradan.

Seana Collins, la sua avventura

La protagonista della nona puntata dell’ottava stagione del docu-reality è Seana Collins: una ragazza di 22 anni che vive a Kansas City, nel Missouri, con la madre. La ragazza è entrata nella clinica del Dottor Nowzaradan quando pesava 298 kg. Seana ha trovato rifugio nel cibo fin da piccola a causa di un padre violento e drogato.

Inoltre, la Collins aveva anche instaurato una relazione con un ragazzo drogato e aveva fatto uso degli stupefacenti arrivando anche a tentare il suicidio, fortunatamente sventato. Dunque, un passato molto turbolento e drammatico che l’ha portata a trovare conforto nell’abboffarsi di cibo.

La fine di Seana Collins

Durante i mesi trascorsi sotto le cure attente del Dottor Nowzaradan, Seana non ha ottenuto nessun tipo di risultato positivo. Anzi, la ragazza ha anche preso 1 kg, arrivando a pesare 299 kg. In un anno, la Collins non è stata in grado di perdere il peso necessario per poter subire l’intervento di bypass gastrico.

Il Dottor Nowzaradan, dopo aver avvisato la ragazza molte volte di stare sbagliando il metodo di cura, alla fine si arrende e la caccia dalla trasmissione. Tuttavia, il medico ha affermato che sarebbe disposto a riaccettarla in clinica se vedrà dei cambiamenti mentre è fuori dal reality. Purtroppo, questa non è una storia a lieto fine perché Seana Collins non tornerà più in clinica.