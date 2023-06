News Rai nell’obio addio ai migliori: oltre a Fabio Fazio altri sono a rischio | Che fine farà? Di Didi Kera - 10

Molti cambiamenti stanno avvenendo nella tv di Stato e tra questi ci sono anche diversi presentatori che lasceranno il nido.

Con il nuovo governo di Giorgia Meloni, l’Italia sta vivendo forti cambiamenti in diversi ambiti sia politici che sociali. Negli ultimi tempi si vociferava un cambiamento drastico all’interno dell’emittente Rai e pochi giorni fa questi rumors sono stati confermati, dichiarando i nomi dei nuovi dirigenti che sostituiranno quelli vecchi.

Il nuovo direttore della programmazione del prime time, ovvero la prima serata, sarà Marcello Ciannamea, al posto di Stefano Coletta, e prenderà il posto del suo predecessore anche alla distribuzione. I programmi di approfondimento saranno gestiti da Paolo Corsini, il day time da Angelo Mellone, serie tv e film da Adriano De Malo e i contenuti digitali da Maurizio Imbriale.

Anche se la premier ha affermato di non voler stravolgere la situazione della televisione di Stato più di tanto, le sue dichiarazioni hanno fatto presagire un grosso cambiamento: “Voglio liberare la cultura italiana da un intollerante sistema di potere, in cui non potevi lavorare se non ti dichiaravi di una certa parte politica”.

Dunque, la Meloni ha fatto intendere che adesso verrà presa in considerazione la meritocrazia e, quindi, avranno un posto di lavoro soltanto coloro che dimostreranno di meritarselo davvero. Allora, prima di questi cambiamenti, si dovrebbe dedurre che chi lavora in Rai è lì solo perché fa parte di una determinata idea politica.

Antonella Clerici lascerà la Rai?

Nell’ultima puntata di È Sempre Mezzogiorno, Antonella Clerici ha detto una frase che ha fatto mettere sull’attenti suoi fan e il suo pubblico più affezionato. La frecciatina è stata scoccata quando un assistente di studio è entrato per sistemare un pezzo di pavimento staccato. A quel punto la conduttrice ha detto:

“Non dobbiamo nasconderci. Noi diciamo sempre la verità, fin troppo. Poi infatti ci cacceranno, ma non importa”. Questa frase è stata un campanello d’allarme per il pubblico italiano e molto probabilmente anche la Clerici abbandonerà il nido della Rai. In ogni caso, in qualsiasi rete decidesse di andare, Antonella sarebbe seguita dai suoi fan.

Altri due fatti fuori dalla Rai

L’addio di Lucia Annunziata è stato uno dei più palesi e polemici di tutti. La conduttrice ha rassegnato le sue dimissioni, ammettendo di essere contro il governo Meloni e la nuova dirigenza della Rai. La Annunziata ha così dichiarato: “Non condivido nulla dell’operato dell’attuale governo, né sui contenuti né sui metodi. In particolare, non condivido le modalità dell’intervento sulla Rai”.

Un altro addio è quello di Fabio Fazio che, però, già si sapeva da tempo perché il suo contratto sarebbe scaduto a giugno e il rinnovo non è praticamente possibile con il nuovo governo. Domenica scorsa Che Tempo Che Fa ha chiuso i battenti e Fazio andrà a lavorare su Discovery. Non si sa con quale programma, ma non si esclude un ritorno di Che Tempo Che Fa, visto che Fabio Fazio ne ha i diritti dal 2007.