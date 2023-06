News Megan Gale è finita nell’oblio, sparita da ogni parte | Ecco che fine ha fatto Di Ambra Ferri - 13

Megan Gale fa parte di quella cerchia di celebrità finite nell’oblio. E voi, ve la ricordate? Ecco che fine ha fatto.

Prima la vedevamo sempre sulle copertine, oggi non se ne parla più: la bellissima modella Megan Gale è sparita dalle scene e ci si chiede che cosa faccia ora.

Sappiamo che si è ritirata per dedicarsi al suo nuovo ruolo di mamma, dopo, però, non è mai tornata sotto le luci della ribalta. Modella australiana, era una delle sex-symbol più seguite e desiderate di sempre.

Molti la ricorderanno per via della collaborazione con Omnitel, oggi Vodafone, nel 1999, quando aveva prestato il suo viso per lo spot televisivo che ha fatto impazzire gli italiani. Non solo, Megan Gale è stata testimonial dei maggiori spot televisivi, come per esempio la linea di intimo Lepel, dedicandosi anche ai calendari di Max.

Megan Gale, ecco che fine ha fatto

La sua bellezza mozzafiato era stata in grado di catturare l’attenzione di tutti e per questo si credeva che avrebbe avuto una carriera brillante. In realtà, quando è diventata mamma ha deciso di ritirarsi completamente dalle scene e se la speranza d molti era che prima o poi facesse ritorno, in realtà è stata dimenticata.

Una volta tornata in Australia, il suo paese di origine, Megan Gale ha calcato per le passerelle per lo stilista David Jones, per poi ritirarsi nel 2008. Dopo il matrimonio con il giocatore di football Shaun Hampson, la modella ha deciso di dedicarsi completamente alla sua famiglia, in particolare alla cura dei suoi due figli, Alan River Thomas e Rosie May Dee.

La vita di Megan Gale in Australia

Ma cosa fa oggi la Gale? Solo qualche settimana fa suo marito è partito per un reality dal nome “Australian Survivor” e lei ha commentato così questa esperienza: “Il gioco Survivor è duro, su questo non c’è dubbio. Ma il gioco ‘teniamo botta finché papà è occupato a giocare’ non è certamente un pc-nic! Sei il migliore padre e compagno che potessimo mai chiedere, e siamo i tuoi più grandi fan. E anche se sappiamo sopravvivere senza di te, preferiamo davvero averti attorno!”.

In generale, sappiamo che attualmente vive in Australia occidentale con la sua famiglia in una bellissima villa su due piani che gode di un ampio dehor e una piscina. La casa, posizionata nella natura, è davvero un incantevole nido in cui sta crescendo i suoi figli, dedicandosi completamente alla vita matrimoniale. Certo, per farlo ha dovuto rinunciare al suo lavoro e ad oggi è stata quasi dimenticata. Nonostante questo, la donna è molto felice della sua scelta e si gode la vita sotto il caldo sole australiano.