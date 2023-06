News Test visivo: se trovi il numero, sei superiore agli altri | Dimostra quanto vali Di Didi Kera - 11

Questa illusione ottica ti farà girare la testa, ma se sarai in grado di individuare l’unico numero celato, allora sei un vero genio.

I test visivi mettono a dura prova il senso più importante ed utilizzato dalle persone, ovvero la vista. Questi tipi di test servono per attivare ed aumentare determinate parti del cervello che ci permettono di individuare elementi invisibili ad un primo sguardo.

Per allenare queste parti, serve mettersi alla prova ogni giorno con diverse illusioni ottiche. Così facendo, riuscirete a tenere allenata la vostra mente e la vostra capacità percettiva, migliorandola sempre di più.

Il web è ricco di diversi tipi di test e, in base alle proprie necessità, potete cimentarvi in vari tipi di rompicapi. Ci sono quelli adatti ad aumentare la percezione visiva, le parti scientifiche e logiche del nostro cervello o quelli che servono solo per scoprire lati caratteriali che, forse, non sapevamo di avere.

In questo caso, il test di oggi è un’illusione ottica. Dovete osservare l’immagine data e provare ad individuare il numero che si nasconde tra i vortici vorticosi della foto stessa. Alcuni utenti hanno visto la cifra in pochi secondi, altri non sono riusciti a trovarla. Scopriamo dove si trova.

Test visivo

L’immagine proposta è un turbinio di colori psichedelici e forme geometriche particolari. Questo mix di elementi inganna i nostri occhi, facendoci vedere l’immagine che prende vita e si muove. Questo movimento porta ad una distrazione e ad un giramento di testa inevitabili.

Per trovare il numero nascosto nell’immagine dovete essere in grado di concentrarvi al massimo, ignorando il movimento illusorio della foto e senza farvi distrarre da altri rumori circostanti. Il trucco è fare con calma, senza agitarsi troppo se non si trova la cifra in breve tempo.

Test visivo: soluzione

L’immagine stessa mette in difficoltà l’utente ed è proprio questo lo scopo delle illusioni ottiche e dei test visivi. Ingannare l’occhio umano per fargli credere di vedere cose che non ci sono e per nascondergli cose che, in realtà, ci sono. In questo caso vi illude del movimento dell’immagine e vi cela il numero da trovare.

Ma non demoralizzatevi: focalizzate l’attenzione al centro dell’immagine, spostandovi leggermente a sinistra. Dovete prestare attenzione ai piccoli dettagli formati dalle piccole forme geometriche. Se vi concentrate su questo punto, dovreste essere in grado di vedere il numero. Se ci siete riusciti, complimenti! Se avete fallito, la cifra era il 6. Ma non abbattetevi: continuate ad allenarvi con i vari test.