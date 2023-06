News Kate Middleton: scoperta malattia incurabile | Tutti distrutti a Buckingham Palace Di Mia Lonigro - 10

Kate Middleton in serio pericolo. Le sue condizioni di salute preoccupano il Palazzo ed i reali cercano una soluzione.

La monarchia inglese non riesce a trovare pace: i reali continuano ad essere al centro delle polemiche e di fatti particolarmente spiacevoli. Questa volta a far discutere è la salute della principessa Kate Middleton che starebbe facendo preoccupare moltissimo i suoi familiari. Dopo l’incoronazione di Carlo, la Royal Family si trova ad affrontare nuovi problemi: come risoveranno la questione?

Proprio durante le celebrazioni per l’investitura ufficiale di Carlo divenuto Re in seguito alla morte dell’indimenticata regina Elisabetta lo scorso anno dopo settant’anni di regno, a far parlare i taboids internazionali è stato il mancato incontro tra il Re e William con Harry. Il ribelle di casa Windsor è volato per pochissime ore nella madrepatria in Inghilterra per partecipare all’evento più importante dell’anno per gli inglesi.

Il suo soggiorno, però, è durato davvero pochissimo poiché Harry ha raggiunto subito la sua famiglia in America per festeggiare con loro il compleanno di Archie. Durante tutta la cerimonia, inoltre, Harry si è tenuto alla larga da Carlo e William interagendo solo con le sue cugine e con i rispettivi mariti.

Insomma, per nulla una missione di pace ma una formalità con nessun intento di riconciliazione. A brillare all’incoronazione ci ha pensato la bellissima Kate che insieme a suo marito costituiscono una delle coppie reali più amate e di classe del mondo oltre che una meravigliosa famiglia insieme ai loro tre figli: George, Charlotte e Louis.

Il nuovo ruolo di Kate e William

Ovviamente insieme al passaggio di consegne da Elisabetta a Carlo, anche William ha visto il suo ruolo tra i membri reali completamente rivoluzionato. Lui e Kate ora sono principe e principessa del Galles oltre che futuri eredi al trono del Regno Unito. Non solo data l’età avanzata di re Carlo molti eventi ufficiali della nazioni sono presenziato proprio dalla giovane coppia inglese che tanto è amata dai sudditi.

Ed è per questo che la notizia del problema di salute di Kate Middleton ha sconvolto tutti in quanto in molti continuano a puntare su di lei e sul suo charme per il futuro del regno. Come potrete ricordare la Middleton ha affrontato non poche difficoltà in termine di benessere fisico anche durante la gravidanza essendo anche costretta la ricovero.

La malattia di Kate Middleton

A quanto pare e secondo le indiscrezioni che girano la Middleton soffrirebbe di chinetosi una malattia neurologica che sembrerebbe incurabile. I sintomi riguardano l’eccessiva sudorazione, frequenti mal di testa, nausea e irritabilità.

Questo potrebbe inoltre essere un problema ereditario, quindi, forse in essere già dalla sua infanzia ma aggravato con la crescita e dalla nascita dei suoi tre bambini. Ovviamente la Middleton rimane sotto l’attento controllo dei bravissimi medici del Palazzo che la seguono in ogni spostamento e si accertano che Kate non subisca troppo lo stress dell’essere una principessa.