News Mauro Corona, avete mai visto la sua casa assurda? Da togliere il fiato | FOTO Di Didi Kera - 10

Lo scrittore ed opinionista di Trento abita in una dimora che nessuno si sarebbe mai immaginato di vedere.

Maurizio Corona, meglio noto al pubblico italiano come Mauro Corona, è uno scrittore, alpinista, opinionista e scultore trentino. Si tratta di un personaggio televisivo molto variegato: Mauro è, infatti, appassionato di diverse cose come, ad esempio, di sport, di cultura e di spettacolo.

Da un punto di vista sportivo, Corona ha sempre prediletto la montagna e in modo particolare l’arrampicata e il bob. Infatti, durante i Campionati italiani di bob di Cervinia del 1972, Mauro ha ottenuto la medaglia di bronzo.

Nel 1997, Corona ha iniziato a pubblicare anche i suoi primi libri, diventando così uno scrittore. I temi da lui più frequentemente trattati nei suoi scritti sono gli usi e costumi e la cultura della Valle del Vajont, essendo lui stesso originario di quelle parti.

Inoltre, recentemente Mauro è entrato a far parte anche del mondo della televisione italiana e dal 2018 prende parte al programma Cartabianca, condotto da Bianca Berlinguer, nel ruolo di opinionista. Per svolgere tale compito, Corona si collega da casa sua e in questo modo i telespettatori hanno potuto scorgere alcune parti della sua abitazione.

L’esperienza televisiva ha aperto le porte di casa sua

Dal 2018, Mauro è l’opinionista fisso in smartworking di Cartabianca. Anche se c’è stato un periodo di sua assenza dovuto ad una litigata avvenuta tra lui e la padrona di casa. Fortunatamente i due hanno trovato un modo per riappacificarsi e dal 2021 in poi Corona è tornato nella trasmissione nel suo solito ruolo.

Proprio grazie agli interventi di Mauro, i telespettatori italiani sono stati in grado di notare alcuni dettagli del luogo da dove l’opinionista si collega. Nessuno poteva immaginare che quel luogo fosse, in realtà, la dimora dove abita l’alpinista.

La casa di Mauro Corona

L’abitazione dello sportivo è molto piccola, piena zeppa di libri e con complementi di arredo in legno. Lui stesso ha affermato che la casa ideale è quella dove riesci a raggiungere tutto senza mai alzarti da dove sei.

La casa di Mauro Corona è un vero e proprio rifugio per l’uomo, dove all’interno c’è tutto quello di cui ha bisogno. Infatti, esce id casa rare volte, soprattutto quando si dedica ai suoi sport preferiti ed ai rapporti interpersonali. Ad esempio, quando esce con gli amici e si incontra con i suoi quattro figli: Marianna, Matteo, Melissa e Martina.