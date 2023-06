News Ezio Greggio e Romina: spunta la clamorosa verità sulla fine del loro rapporto | Le sue parole Di Ambra Ferri - 21

Spunta la verità sulla fine della relazione tra Ezio Greggio e bellissima e giovanissima soubrette che da 5 anni stava al suo fianco.

Il suo nome è Romina Pierdomenico ed è stata la fidanzata di Ezio Greggio per ben 5 anni. Prima di legarsi al conduttore di Striscia la Notizia, era già famosa per una sua partecipazione a Uomini e Donne. Grazie alla sua bellezza mediterranea, la corteggiatrice si è subito distinta dalle altre. Nonostante questo, non è riuscita a conquistare il cuore del tronista.

Terminata l’esperienza nel programma di Maria De Filippi, Romina è stata notata da un uomo di spettacolo: parliamo proprio di Ezio Greggio. Dopo un lungo corteggiamento iniziale che è stato in grado di debellare i dubbi per via della loro differenza di età, Greggio è riuscito a conquistare il cuore della giovane soubrette.

Oggi, dopo ben 5 anni di relazione, i due si sono lasciati e cresce la curiosità nel sapere quale è stato il motivo scatenante. Sappiamo che non è da ricondurre alla differenza di etò, visto che avevano già superato quell’ostacolo. Ma cosa è successo allora?

Parla Ezio Greggio: “Rapporto aperto e sereno”

Le strade dei due si sono separate dopo cinque anni di relazione e convivenza in una bellissima casa a Montecarlo. All’inizio, nessuno credeva nella loro relazione, c’erano molti dubbi per via della notevole differenza di età. In realtà, negli anni hanno dimostrato che il loro amore era forte e resiliente, e infatti sono arrivati a superare la soglia dei tre anni.

Nonostante questo, il loro rapporto è giunto al termine e ora sono entrambi single. Nessuno si aspettava che i due si lasciassero, visto che solo qualche settimana fa si erano presentati a Verissimo, nel salotto di Silvia Toffanin, per parlare del loro amore.

Chi è Romina Pierdomenico: carriera

Sulla fine della loro relazione si è espresso Ezio Greggio in un’intervista a Novella 2000: “Non è successo nulla, nessun problema ma ognuno ha prospettive diverse per il proprio futuro. Finita la storia, ma siamo in ottimi rapporti, grande amicizia, come hai visto è venuta anche al mio festival. Rapporto aperto e sereno“, ha precisato.

Il sospetto di molti è che con il tempo la differenza di età abbia iniziato a pesare, forse per prospettive di vita e obiettivi diversi. Ricordiamo che Romina Pierdomenico è del 1993: giovanissima, la loro differenza anagrafica era davvero notevole. Ballerina e modella, la bellissima soubrette ha ricoperto anche il ruolo di speaker radiofonica. Prima di vederla negli studi di Uomini e Donne era stata tentatrice a Temptation Island. Insieme a Ezio Greggio ha lavorato per La sai l’ultima? prendendo parte al corpo di ballo. Chissà se i due continueranno a lavorare insieme o se le loro strade si separeranno anche sotto questo punto di vista.