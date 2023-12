Sonia Bruganelli, “Giocano a mamma e figlio”: arriva la tranvata su Spinalbese | Esce l’altarino

Escono nuovi dettagli sulla liaison tra Sonia Bruganelli e Antonino Spinalbese: ecco che cosa fanno, lo ha detto proprio…

In questi ultimi tempi non si è parlato d’altro che di Ilary Blasi e del suo docu-film Unica, dove si è mostrata nuda e fragile raccontando tutti i retroscena sulla sua vita privata con l’ex marito Francesco Totti. Nonostante in molti dubitano della sua sincerità, la Blasi ci ha messo la faccia. Tuttavia, sembra che i riflettori siano stati rubati da un’altra coppia decisamente inaspettata.

Stiamo parlando di Sonia Bruganelli ed Antonino Spinalbese, rispettivamente l’ex moglie di Paolo Bonolis (anche se ancora non è legalmente ufficiale) e l’ex compagno di Belen Rodriguez. In questi ultimi giorni, il gossip si è focalizzato su loro due, dal momento che pare proprio che stia nascendo qualcosa tra i due VIP. Antonino e Sonia si conoscono da qualche tempo, meglio ancora dalla scorsa edizione del Grande Fratello VIP.

Le pagine social di Instagram sono state inondate da diverse foto che raffigurano Spinalbese e la Bruganelli passare del tempo insieme, facendo credere ai tanti rispettivi fan che i due avessero cominciato a frequentarsi in modo più serio rispetto ad una semplice amicizia. Nelle varie interviste concesse da Sonia, la donna ha parlato delle ultime indiscrezioni.

La Bruganelli ha affermato che Antonino è un amico, che si trova bene con lui, che è un ragazzo molto generoso e che è sempre molto felice di incontrarlo a Milano assieme a sua figlia Luna. Tuttavia, quando le viene posta la domanda chiara sul fatto che lei e Spinalbese stiano insieme oppure no, Sonia risponde sempre in mood ironico.

Le dichiarazioni di Sonia Bruganelli

Parlando del suo rapporto con Antonino, Sonia ha ammesso che si sente bene quando è in sua compagnia e che lo considera come un buon amico. Però non smentisce il fatto che potrebbe esserci qualcosa di più. infatti, la Bruganelli ha dichiarato di non voler smentire i rumors perché fa curriculum una relazione con Antonino.

Inoltre, l’ex moglie di Bonolis ha aggiunto che, per il momento, sono solo amici ma chissà: forse domani le cose cambieranno. Le risposte della donna, quindi, sono sempre molto vaghe ed ironiche. Ma i fan vorrebbero sapere qualcosa di più in merito ad una loro possibile relazione sentimentale.

I commenti dei social

Stando ad alcune indiscrezioni, sembra che Sonia abbia nascosto qualche piccola verità in merito alla sua relazione amichevole con Spinalbese. Forse dietro c’è davvero qualcosa di più profondo, anche se non è stato ancora confermato. Il popolo del web ha espresso la sua opinione riguarda a queste faccenda.

I commenti scritti sulla pagina ufficiale di Sonia Bruganelli non sono dei più rosei. Almeno alcuni di essi, perché c’è chi insinua che la donna ed Antonino Spinalbese stiano effettivamente insieme. Un utente del web ha commentato che, se fosse vero, starebbero giocando a mamma e figlio, sottolineando la differenza di età tra i due (lei 49 e lui 28). Scopriremo altri dettagli in merito a questo presunto flirt.