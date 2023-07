News Sonia Bruganelli: dopo Bonolis inizia la festa, beccata in pieno | Le FOTO non lasciano dubbi! Di Mia Lonigro - 15

Sonia Bruganelli e la vita dopo Paolo Bonolis: un nuovo passo importante per l’ex coppia più discussa del momento.

La notizia della fine del matrimonio tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis ha scosso il mondo dello spettacolo italiano. Dopo quasi trent’anni di unione, i due hanno deciso di separarsi ufficiale sebbene questo non abbia intaccato il forte legame che li unisce come genitori e collaboratori professionali.

La storia d’amore di Sonia e Paolo è iniziata molti anni fa e si è sviluppata in un’unione solida e duratura. La coppia ha affrontato insieme le sfide della vita e ha creato una famiglia allargata, composta dai loro figli e dai figli avuti dalla precedente relazione del conduttore.

Nonostante le voci sulla loro separazione si siano susseguite nel corso degli anni, Sonia e Paolo hanno sempre smentito tali speculazioni, dimostrando una grande coesione familiare. Qualche mese fa, il noto giornale online Dagospia aveva annunciato con certezza la fine del matrimonio tra Sonia e Paolo, ma i due hanno sorpreso tutti rilasciando un’esclusiva a Vanity Fair.

L’intervista a Vanity Fair

In quell’intervista, hanno chiarito che il loro affetto reciproco e la volontà di rimanere uniti come genitori non verranno mai meno. Hanno dichiarato di volersi sempre bene e di continuare a lavorare insieme come hanno fatto finora. Ecco le parole pronunciate dalla Bruganelli: “Non è una questione di date, di tempo. Siamo genitori, continueremo a fare le vacanze insieme, manterremo le stesse dinamiche. È questa la notizia”.

Sonia ha poi proseguito spiegando che questa decisione è ben lontana dall’essere stata presa a causa di una terza persona ma è il frutto di un ragionamento maturato con il tempo: “Non riuscivo più a vivere con entusiasmo alcune delle cose che fanno parte di un rapporto di coppia. Da quando è morto mio padre, poi, ho proiettato il legame che avevo con lui su Paolo, il quale così è diventato un amico, un confidente”.

La festa di fine riprese

Un segno tangibile dell’affetto e della solidità del loro legame è stato osservato alla festa di fine riprese del celebre programma condotto da Paolo Bonolis e prodotto da Sonia Bruganelli, “Ciao Darwin 9”. Entrambi erano presenti, circondati dai collaboratori del programma, sembravano più che felici e sereni. Nonostante la fine del loro matrimonio, si sono mostrati uniti come una famiglia.

Questa dimostrazione pubblica di affetto e supporto reciproco ha sorpreso molti, ma allo stesso tempo ha rassicurato i fan di entrambi. Sonia e Paolo hanno sempre tenuto la loro vita privata lontana dai riflettori, ma ora hanno voluto condividere con il pubblico la forza del loro legame e la volontà di rimanere presenti nella vita dei loro figli.