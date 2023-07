News Test d’intelligenza: qual è il bicchiere più pieno? Lo capisci in un colpo d’occhio Di Ambra Ferri - 17

Mettiti alla prova con un quiz di intelligenza davvero stimolante: sai riconoscere quale tra questi è il bicchiere maggiormente pieno d’acqua?

Il quiz di intelligenza di oggi comprende del ragionamento: vi ruberà pochi secondi, ma risolverlo potrebbe essere rivelatorio. Nonostante possa sembrare un gioco, in realtà farà luce sulle lacune e sulle abilità che vi caratterizzano.

Si tratta di un ottimo modo per tenere la mente allenata, oltre che per mettere alla prova la propria vista e la propria concentrazione. Più test fate, più diventerete bravi e veloci nel risolverli. Inoltre, è un ottimo modo di mettersi alla prova divertendosi.

Il test di oggi vi propone un’immagine con quattro bicchieri: all’apparenza potrebbero sembrare tutti pieni d’acqua fino allo stesso livello, in realtà uno è più colmo degli altri. Pochissime persone riescono a riconoscere quale contiene più acqua, per questo riuscire a risolvere il test vuol dire essere una vera eccezione tra tanti.

Test di intelligenza dei quattro bicchieri

Mettersi alla prova non è mai stato così facile con i quiz di intelligenza, che ogni giorno continuano a spuntare sul web. Per risolvere quello di oggi è necessaria una buona dose di concentrazione e un po’ di pensiero critico: se unirete questi due elementi, non avrete problemi ad arrivare alla soluzione.

In questo caso l’obiettivo è capire quale dei quattro bicchieri e maggiormente pieno d’acqua: per farlo c’è bisogno di una grande capacità di osservazione, ma anche di logica, in quanto ogni bicchiere contiene un oggetto diverso. Ragionando su nozioni di fisica potete arrivare facilmente alla soluzione.

La soluzione

Nel primo bicchiere è sommersa una forbice, nel secondo una graffetta, nel terzo un temperino e nel quarto un cucchiaio. A giudicare dall’immagine sembra che contengano tutti la stessa quantità d’acqua, ma in realtà non è così. Avete solo 11 secondi per risolvere l’enigma. Siete arrivati alla soluzione?

Se così fosse, dovete esserne molto fieri perché pochissime persone riescono a risolvere questo quiz. Molte di esse si aiutano riproducendo a casa la stessa situazione. Infatti, la chiave per arrivare alla soluzione sta nel valutare correttamente gli oggetti immersi.

Se non siete riusciti a risolvere il test, sappiate che il bicchiere con un contenuto di acqua maggiore è quello in cui c’è immersa la graffetta. Essa ha un volume minore rispetto agli altri oggetti, e occupa quindi meno spazio. Di conseguenza, il bicchiere contiene più acqua. Ora che avete letto la soluzione potreste pensare che si trattava di un ragionamento molto semplice, ma in realtà spesso ci si lascia ingannare dalle apparenze. Se volete mettervi alla prova con altri test di intelligenza, eccone un altro che fa il caso vostro.