News Test visivo difficilissimo: se trovi il leone tra le zebre sei un vero campione! Di Ambra Ferri - 19

Il test di oggi metterà a dura prova le tue capacità visive. L’obiettivo è trovare il leone tra le zebre. E tu ne sarai in grado?

L’illusione ottica proposta oggi sembra facile, ma non fatevi ingannare dall’apparenza. In realtà, pochissime persone riescono a risolvere questo test, ecco perché se rientrerete tra questi siete davvero dei fuoriclasse.

Per scoprire se si ha una vista da falco, basta prendersi qualche minuto per osservare a fondo l’immagine e provare a cercare il leone nascosto tra le zebre. Nonostante sia un animale mastodontico e difficile da non notare, questa volta potresti avere davvero difficoltà a individuarlo.

Per diventare un vero campione avete solo 12 secondi di tempo. E tu, rientrerai tra i pochissimi che sono riusciti a risolvere il test, o la prova si rivelerà più difficile del previsto?

Test visivo difficilissimo: nessuno riesce a risolverlo

Nonostante sembrino giochi per bambini o semplicemente dei passatempo, i test di intelligenza sono strumenti davvero utili per mettere alla prova le proprie capacità e allo stesso tempo tenere allenata la mente.

Molti li sottovalutano pensando che sia uno strumento a fini esclusivamente ludici: in realtà, vengono utilizzati anche nella selezione del personale durante dei colloqui di lavoro per individuare i candidati giusti per ricoprire un certo tipo di ruolo, ad esempio i graphic designer.

La soluzione

Il test di oggi risulta difficile da risolvere, perché l’immagine è composta da forme colori che tendono ad ingannare la nostra mente, creando una sorta di confusione ottica. Per individuare la soluzione è necessario concentrarsi sui dettagli e non lasciarsi distrarre dall’ambiente circostante. Per risolvere il test di oggi bisogna aguzzare la vista e provare a ragionare in modo rapido: solo così riuscirete a trovare le differenze tra animali simili.

Individuare il leone in 12 secondi può risultarvi difficile, ma con un po di attenzione e allenamento potresti diventare dei veri campioni nel campo delle illusioni ottiche. E voi, siete riusciti a trovare il Leone della savana? Ecco un dettaglio dello scatto che passa inosservato: il leone è interamente nascosto perché celato dalla vegetazione circostante. Questo è il motivo per cui risulta così difficile trovarlo, soprattutto in 12 secondi.

Se non avete risolto il test, non temete: con un po di allenamento potrete diventare dei veri campioni. Intanto, sappiate che il leone si trovava sul lato sinistro della fotografia. Se invece siete riusciti a trovare l’animale in 12 secondi, allora dovreste andarne veramente fieri perché fate parte di quella piccolissima percentuale di persone che sono riuscita a portarlo a termine. Siete dei veri fuoriclasse!