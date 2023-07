News Test visivo della “O”: se trovi la lettera nascosta sei un genio | Nessuno ci riesce | Di Ambra Ferri - 13

Mettiti alla prova e scopri quanto sei intelligente con questo semplicissimo test: l’obiettivo è trovare la “O” nascosta.

Questo test grafico è tanto facile quanto utile per imparare ad interpretarsi. Vi bastano solo pochi secondi per completarlo, ma vi farà capire quanto siete intelligenti. Infatti, il test mette alla prova le vostre capacità visive, più in particolare si tratta di un test cognitivo che misura la capacità di analizzare le informazioni esterne.

Come tutti i test grafici, anche quello proposto oggi si basa su un’immagine che contiene una deviazione o un errore visivo: trovarlo stimolerà la vista e la mente e soprattutto allenerà il vostro cervello ad accogliere ed interpretare al meglio gli impulsi esterni.

Il test delle “O” può sembrare un gioco per bambini, ma in realtà è uno strumento molto utilizzato nella selezione del personale per lavori e richiedono acute competenze visive, come per il ruolo dei graphic designer o degli ingegneri.Nonostante questo, non possono essere utilizzati come unico misuratore di intelligenza: i test grafici sono uno strumento utile e veloce per misurare le proprie capacità visive e di reazione agli stimoli esterni. Con la pratica si può migliorare moltissimo: più test fate, più allenato il vostro cervello, poi avrete risultati sorprendenti.

Test della lettera “O”: perché è così difficile risolverlo

Uno dei test più amati è quello delle “O”: l’obiettivo è trovare la lettera nel minor tempo possibile. La difficoltà consiste nel riconoscerla tra le “Q”, un’altra lettera che graficamente somiglia moltissimo a quella che cercata. Per completare questo test ci vuole un buon livello di attenzione, una vista da falco e non bisogna farsi prendere dallo sconforto.

É normale all’inizio avere difficoltà a riconoscere la “O” tra le altre lettere. Un consiglio per riuscire a trovarla è provare concentrarsi su un dettaglio specifico, senza perdersi nel contorno dell’immagine. É necessario elaborare le informazioni che stiamo cercando, nonostante sia molto complesso farlo.

La soluzione

Se siete stati in grado di trovare la lettera O tra le Q, questo dimostra che sapete utilizzare molto bene la vostra concentrazione e il vostro cervello è ben allenato a riconoscere e interpretare gli stimoli esterni. Se, invece, non siete stati in grado di trovarla, non demoralizzatevi: con un po’ di allenamento diventerete dei veri campioni. Per ora ecco l’immagine che indica dove si trova la lettera nascosta.

Al di là delle capacità di interpretazione e della velocità di risposta del nostro cervello, sappiate che aver riconosciuto la lettera è un grande traguardo, perché dimostra la vostra voglia di riuscire negli obiettivi la vostra determinazione, oltre che la concentrazione che mettete anche nello svolgere le cose più banali.