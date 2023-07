News Il Paradiso delle Signore: tra Clara e Francesco è finita | Lui è cotto di un’altra Di Ambra Ferri - 15

Clara e Francesco de Il Paradiso delle Signore, sono in crisi nella vita reale? La loro storia d’amore potrebbe essere arrivata al capolinea.

Forse non tutti sanno che i giovani attori Elvira Camarrone e Christian Roberto nella vita reale sono due affiatati fidanzati. Conosciuti per essere parte del cast de Il Paradiso delle Signore, vestono i panni di Clara e Francesco. Il loro amore è nato sul set: si sono innamorati recitando insieme per una delle fiction firmate Rai più amate di sempre.

Mentre i fan aspettano di sapere gli spoiler sull’ottava stagione, in onda a settembre, nella vita privata dei due attori sta accadendo qualcosa di inaspettato. Sembra, infatti, che i due siano in crisi: la loro storia d’amore potrebbe essere arrivata definitivamente al capolinea e i fan della coppia sono profondamente dispiaciuti per questo. Ma qual è il motivo?

Nella soap opera di Rai 1 sono molto amici, ma nella vita reale sono fidanzati: Elvira Camarrone e Christian Roberto hanno fatto sognare i telespettatori italiani quando hanno annunciato la loro relazione. Per questo motivo sono diventati seguitissimi sui social dove condividono molti momenti insieme. Proprio perché i loro profili sono dei diari aperti, i fan più attenti si sono accorti di alcuni indizi che fanno pensare a una rottura tra i due.

Elvira Camarrone e Christian Roberto sono in crisi

Sappiamo che Roberto oltre ad essere un attore è anche un bravissimo ballerino e i tour nelle compagnie lo portano a stare lontano da casa. In questo momento, per esempio, lui e la sua fidanzata sono lontani per esigenze lavorative.

Ciò che sta facendo allarmare i fan sono le poche interazioni sui social. I due hanno partecipato agli stessi eventi senza postare foto insieme e senza comunicare la loro reciproca presenza. Sembra quasi che ormai si comportino come due sconosciuti, mentre prima amavano farsi vedere in coppia anche su Instagram. Ecco perché c’è chi teme che tra i due ci sia aria di crisi o peggio che si siano lasciati senza comunicarlo ai propri fan.

Nuova fiamma per un’ex ballerina di Amici?

A questo si aggiunge il fatto che Elvira e Christian attualmente vivono lontani: la Camarrone è nella capitale, dove sta registrando per l’ottava stagione. Lui, invece, è in giro per l’Italia insieme al corpo di ballo di Battiti live 2023. Per ora non è nemmeno chiaro se apparirà nella nuova stagione de Il Paradiso delle Signore.

Nonostante non condivida più foto con Elvira, si mostra spesso in compagnia di Maddalena Svevi, ballerina dell’ultima edizione di Amici di Maria De Filippi. I due sembrano essere sempre più vicini e c’è chi pensa che stiano insieme. Per ora si tratta solo di indiscrezioni raccolte dagli indizi sui social, non ci resta che aspettare che uno dei due vuoti il sacco.