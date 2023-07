News Luciana Litizzetto a Tu si que vales, ma la Ferilli non sta zitta: “verrà sostituita” Di Mia Lonigro - 12

Luciana Littizzetto: Il clamoroso approdo a Mediaset per la comica ma Sabrina Ferilli non ci sta e commenta amaramente…

Luciana Littizzetto, una delle comiche più amate e celebri in Italia, è in procinto di compiere un clamoroso approdo a Mediaset, segnando così una nuova tappa significativa nel suo percorso lavorativo.

Dopo anni di collaborazione con Fabio Fazio nella trasmissione “Che tempo che fa” su Rai, la coppia si sposterà ora su Discovery Canale 9 per proporre il format di successo. La carriera di Luciana Littizzetto è stata caratterizzata da uno spirito satirico e un umorismo tagliente, che l’hanno resa una delle figure più riconoscibili del panorama televisivo italiano.

La sua genialità comica ha affascinato il pubblico e le ha garantito un successo duraturo nel corso degli anni. Affiancando Fabio Fazio a “Che tempo che fa” la sua popolarità si è consolidata creando un’affinità speciale con il pubblico.

L’addio di Littizzetto alla Rai dopo tanti anni di lavoro con Fazio ha sorpreso molti fan e appassionati dello spettacolo. Tuttavia, il loro trasferimento su Discovery Canale 9 per continuare a portare avanti il format di “Che tempo che fa” promette nuovi e interessanti orizzonti televisivi per la coppia.

Lo scoop di Dagospia

Un’indiscrezione che ha fatto molto rumore è quella riportata da Dagospia, secondo cui Luciana Littizzetto sarebbe pronta a sostituire Teo Mammucari tra i giudici di “Tu Si Que Vales” su Mediaset, affiancando i già consolidati Maria De Filippi, Rudy Zerbi e Gerry Scotti.

Questa notizia sconvolgente, che avrebbe trovato conferma dalle parole di Sabrina Ferilli stessa, anche lei presenza fissa a Tu si que vales in quanto portavoce del pubblico nel programma, ha lasciato i fan a bocca aperta. Infatti, la Ferilli ha replicato all’annuncio social di Dogospia con un commento su Instagram in cui ha scritto: “Spero che er piccoletto glielo rifilino a lei”, ha scritto riferendosi a Giovannino, la mascotte dello show che ha ruolo di disturbare i vari concorrenti dello show.

Luciana Littizzetto confermata a Mediaset

Il passaggio di Luciana Littizzetto a Mediaset rappresenta una mossa strategica e affascinante per la comica, che potrà mettere in mostra il suo talento in nuovi contesti e programmi. La sua presenza promette di portare un tocco di umorismo unico e dirompente, caratteristico del suo stile, nel palinsesto Mediaset.

La notizia non è ancora stata confermata dalla diretta interessata ma stando al commento piccante della sua futura collega Sabrina Ferilli, tutto potrebbe andare presto in porto. Le registrazioni inizieranno tra una quindicina di giorni ma la messa in onda ufficiale partirà da settembre. Non resta che aspettare con ansia i nuovi progetti che vedranno protagonista questa straordinaria comica, pronta a conquistare il pubblico con il suo inconfondibile umorismo.