News Harry e Meghan hanno acquisto un immobile a Londra | Tornano con la coda tra le gambe? Di Ambra Ferri - 13

Harry e Meghan tornano al centro dell’attenzione per via di un acquisto immobiliare inaspettato proprio nella città di Londra.

I due sposini reali più ribelli di sempre fanno ancora parlare di loro, questa volta per aver acquistato une lussuosissima villa nella capitale inglese.

Tra i sudditi ci si chiede quale sia la loro intenzione. Vogliono forse fare ritorno a Londra? A giudicare dai rapporti inclinati con la Royal Family, questa non sembra essere la spiegazione giusta. E allora qual è il motivo che si nasconde dietro questo acquisto?

Si sa, quando i riflettori puntano su Harry e Meghan ci sono sempre all’orizzonte drammi e polemiche. Sembra, infatti, che il secondogenito di Carlo e Diana non sia tornato a Londra soltanto per testimoniare contro i tabloid inglesi di fronte all’Alta Corte londinese. Il suo viaggio dagli States all’Inghilterra aveva un altro piano.

Visitata una lussuosissima villa a Londra

Sono tre anni ormai che Harry e Meghan vivono lontani nella famiglia reale, tra i paesaggi naturali e sotto il sole cocente della California. Dopo i diversi drammi e litigi consumatosi tra la coppia e la famiglia reale, i due sposini hanno deciso di allontanarsi definitivamente dalla terra inglese e costruire una vita a Montecito. Nel libro autobiografico e nella serie Netflix, Harry racconta che trasferirsi è stato anche un modo per regalare ai loro due figli una vita normale, lontana da riflettori e tabloid inglesi.

Nonostante i due siano molto felici della scelta fatta, sembrerebbe che in queste settimane stiano per finalizzare l’acquisto di una mega villa a Londra. A dirlo è stato proprio l’ex maggiordomo di corte, che conosce bene la coppia reale.

Meghan e Harry lasciano definitivamente gli States?

Ricordiamo che solo qualche settimana fa Harry e Meghan hanno rischiato un tragico incidente per via di un inseguimento dei paparazzi a New York. La loro sicurezza è sempre in pericolo e, forse proprio per questo motivo, stanno pensando di cambiare nuovamente vita. La lussuosa villa potrebbe rappresentare per loro un valido piano B, un punto d’appoggio su cui contare.

L’immobile si troverebbe in un quartiere a nord di Londra, a Belsize Park e sarebbe di proprietà di Taylor Swift. Nonostante questo, stando a quanto scrive il Telegraph, Harry “l’avrebbe visionata distrattamente sul sito dell’immobiliarista”. Immersa nel verde e situata in una zona residenziale, la villa sarebbe un’ottima soluzione per vivere in tranquillità e lontani da occhi indiscreti. Articolata su tre piani, vanta di sette camere da letto. Il costo ammonta a 15 milioni di dollari. Per ora si tratta solo di indiscrezioni: i due sposini non hanno ancora finalizzato la compravendita, ma sembrano essere intenzionati a farlo. Londra sarà pronta a riaccoglierli?