News Nancy Brilli rompe il silenzio su Elena Sofia Ricci: “ecco perché abbiamo litigato” | È tutta colpa sua Di Ambra Ferri - 12

Dopo anni spunta la verità su Nancy Brilli e Elena Sofia Ricci: ecco cosa si sono dette durante la litigata che ha rovinato il loro rapporto.

Forse non tutti lo sanno, ma Nancy Brilli e Elena Sofia Ricci erano molto amiche un tempo. Un gesto seguito da un’incomprensione, però, ha rovinato ogni cosa.

Dopo anni di silenzio spunta fuori la verità che spiega come mai l’amicizia tra le due attrici è stata rovinata d’improvviso e mai recuperata.

La colpa sarebbe da ricondurre a un uomo: ne ha parlato Nancy Brilli durante l’intervista a Belve, nello studio di Francesca Fagnani.

La verità sul rapporto tra Nancy Brilli e Elena Sofia Ricci

Come ogni protagonista che si siede di fronte a Francesca Fagnani e decide di raccontarsi, anche Nancy Brilli ha ripercorso la sua vita per filo e per segno svelando retroscena tenuti segreti finora. Dopo anni dalla litigata, l’attrice ha deciso di far luce su una questione con Elena Sofia Ricci rimasta in sospeso.

Non ha mai fatto il segreto della sua infanzia difficile: orfana della madre, la Brilli è cresciuta grazie alla nonna e a una zia che, suo malgrado, non sono sempre state affettuose nei suoi confronti. La sua triste infanzia l’ha portata a diventare indipendente prima delle altre bambine e questa forza è stata la chiave per costruire una carriera di successo tra cinema, tv e teatro. Anche nell’ambito lavorativo ha vissuto dei momenti di difficoltà, perché dopo aver raggiunto l’apice della sua carriera, l’attrice è sparita dagli schermi televisivi. Nel darsi una spiegazione, Nancy ha ammesso alla Fagnani che potrebbe essere stata colpa di una persona. Non sempre, infatti, ha avuto rapporti idilliaci con i registi con cui si è confrontata nel corso della sua carriera.

Al centro della diatriba l’ex marito di Elena Sofia Ricci

Non solo, durante la sua intervista a Belve ha parlato anche della diatriba con Elena Sofia Ricci: sappiamo che all’inizio le due erano molto amiche un tempo, finché non è successo qualcosa che ha rovinato completamente il loro rapporto. Finora nessuna delle due si era espressa a riguardo, ma adesso Nancy ha rotto il silenzio. Quando la padrona di casa ha nominato Luca Damiani, marito della Ricci con cui la Brilli ha avuto una relazione, lei ha subito precisato:

“Ex marito! Non vivevano più insieme e parlavano male l’uno dell’altra”. Inoltre, ha fatto chiarezza su una cosa fondamentale: lei Elena non erano affatto migliori amiche come è stato detto in passato e ha ammesso di averle chiesto scusa per la relazione con l’ex marito. Dal canto suo Lara Ricci, invece, aveva dichiarato di essere stata tradita dalla sua amica, che la confortava per i problemi con il marito mentre aveva una relazione con lui. Chissà se le due riusciranno mai a chiarirsi in futuro: per ora i rapporti sembrano ancora molto inclinati.