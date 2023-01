Gina Lollobrigida: “Puzzava l’alito…” | Nancy Brilli confessa un dettaglio disgustoso dopo la sua morte

Con grande tristezza abbiamo appreso la morte di Luigia Lollobrigida, in arte Gina, una delle più importanti attrici italiane di sempre. È stata tra le personalità più importanti e significative per il cinema italiano e ha lavorato con registi come Vittorio De Sica, Pietro Germi, Mario Monicelli e tanti altri. La sua dipartita lascia un vuoto enorme.

Non dimenticheremo mai il suo sorriso e la sua bravura: Gina Lollobrigida ci ha lasciati dopo una vita piena e coronata di successi. Al funerale c’era una folla di persone pronta a dare l’ultimo saluto alla salma ma soprattutto a celebrare una carriera incredibile. Un addio commovente che ha visto l’Italia intera stringersi attorno a un’artista unica.

L’attrice è stata un vero e proprio mito del cinema italiano e internazionale che ha iniziato la sua carriera tra le fila prima di Miss Roma e poi di Miss Italia, arrivando sul podio in entrambi i casi. Da lì il salto alla carriera cinematografica è stato breve: dopo pochi anni faceva già parte di produzioni internazionali.

Gina Lollobrigida, la verità: parla Nancy Brilli

Amata in Italia e a Hollywood, Gina Lollobrigida non ha mai mancato un successo. Dopo la carriera di attrice è diventata una fotoreporter, scattando ritratti di artisti del calibro di Paul Newman, Salvador Dalì, Audrey Hepburn e Ella Fitzgerald. La sua è stata una vita totalmente votata all’arte.

In tanti l’hanno ricordata e la stanno ricordando in questi giorni. Anche a La vita in diretta si è parlato di lei e della sua incredibile carriera: Alberto Matano ha ricevuto nel suo salotto diversi ospiti di rilievo per ricordare quel talento insostituibile. Eleonora Daniele, Rosanna Cancellieri, Simona Izzo e Pino Strabioli hanno condiviso i loro ricordi.

Durante la puntata è intervenuta anche Nancy Brilli, che ha raccontato un aneddoto di tanti anni fa: “A Gina piaceva raccontare le storie della sua vita” ha rivelato, “Una volta sono stata a casa sua, ho percorso il famoso corridoio con una miriade di fotografie di grandi personaggi che lei aveva incontrato e conosciuto nel corso della sua carriera. Ho visto tanta gente in quelle foto, lei quei personaggi li ricordava tutti e mi ha raccontato moltissime storie meravigliose”

Un ricordo davvero prezioso che l’attrice custodisce con cura. Poi ha continuato a raccontare altre storie sull’attrice scomparsa da poco, come ad esempio l’incontro con Fidel Castro e con un personaggio particolare a cui “puzzava l’alito”. L’attrice, però, non ha fatto nomi.

Anche Stramboli ha espresso il suo cordoglio, ricordando di un incontro che aveva avuto con l’attrice tanti anni fa. “Ho intervistato Gina e mi ha chiesto di poter rivedere Anna (Marchesini, che l’aveva imitata, ndr) che ha amato moltissimo” ha raccontato.