Edoardo Vianello avvelenato con Willma Goich: “È stata lei…” | La gieffina smascherata

Wilma Goich attualmente concorrente al Grande Fratello è al centro di alcune polemiche che riguardano il suo matrimonio con Edoardo Vianello. Alcune dichiarazioni hanno scatenato l’ira del cantante che ha risposto con un’intervista schietta a Chi.

Wilma Goich è una storica cantante italiana attualmente concorrente ufficiale del Grande Fratello. La donna è reclusa da settembre nella casa più spiata d’Italia rimanendo, contro ogni aspettativa, ben quattro mesi all’interno del reality.

L’artista si sta dimostrando una concorrente molto agguerrita e forte tanto da superare svariate nomination. Durante i programmi la Goich ha avuto modo di parlare della sua relazione più famosa ossia quella con Edoardo Vianello. I due sono stati sposati per quasi quindici anni divorziando nell’ormai lontano ’81. La coppia ha avuto una figlia Susanna Vianello tragicamente scomparsa nell’aprile 2020 a causa di un tumore.

A proposito però della relazione con Vianello, la Goich è stata molto onesta fornendo una sua versione dei fatti. Alle accuse di tradimento proprio il suo ex marito ha risposto senza mezzi termine raccontando la sua verità.

L’uomo non è per nulla intenzionato ad un confronto con la Goich ma ha preferito controbattere alle accuse attraverso una lunga intervista al settimanale diretto da Alfonso Signorini Chi di cui qui riportiamo alcuni estratti.

L’intervista a Chi di Edoardo Vianello

Edoardo Vianello non ci sta e sputa il rospo sulle motivazioni della fine del matrimonio con Wilma Goich con il quale è stato sposato tra gli anni ’60 e ’70.

Ecco alcune delle sue dichiarazioni: “Ci sono state delle scappatelle questo è vero. Wilma dice che l’ho sempre tradita, invece è capitato poche volte: con lei stavo bene. Mi ha beccato, qualcuno ha fatto la spia. Ma tutto quello che riguarda Wilma e la nostra separazione ormai è storia. Se ho confessato questi tradimenti? Alcuni sì, quando mi ha beccato. Ma anche lei mi ha tradito. Me l’ha detto e mi ha preso un colpo: fingevo di saperlo già, ma soffrivo”.

E ha ancora aggiunto: “Se è vero? Impossibile che siano bugie, perché lei è andata via con lui: non voglio nemmeno sapere chi fosse, non ho mai voluto saperlo per non soffrire. Eravamo nel pieno della collaborazione artistica, in quegli anni….

Wilma dice che non mi ha mai tradito? Può dire quello che vuole, ma la verità è quella che vi racconto io”.

In merito alla sua presenza nel reality Vianello ha confessato: “La seguo poco al GF Vip, ma vedo sui giornali che parla di me. Se mi ama ancora? Non so dirlo, e conta poco: ho un’altra moglie. Di sicuro non farei mai un confronto tv con lei. Siamo separati da talmente tanti anni e non avrebbe senso. Però pensavo che nel reality sarebbe durata meno”