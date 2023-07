News Emma Marrone: “2 mesi di vita” la confessione devastante sul brutto male Di Luna Vespri - 13

Le dolorose parole della cantante Emma Marrone sul momento più brutto della sua vita: ecco la sua confessione.

La cantante pugliese Emma Marrone è sicuramente nota per la sua grinta e il suo coraggio mostrati anche durante le sue esibizioni, in cui trasmette energia ed emozioni vere al suo pubblico e ai suoi fan.

Ed è per questo che è molto amata: è una delle poche persone famose che si mostra per quella che è, con totale umiltà. Si è fatta conoscere dalla sua vittoria al programma di Amici di Maria De Filippi.

Il legame così stretto creatosi con i suoi fan, ha fatto si che Emma non lasciasse nascosto alcun lato della sua vita, mostrandosi con tutti i suoi punti di forza ma anche con le sue debolezze.

Così, anche nel caso di quel brutto momento che ha attraversato nella sua vita, Emma è riuscita a non tenere tutto per se, ma a condividerlo e ad aprirsi con il suo pubblico, che non l’ha mai lasciata da sola. Recentemente ha deciso di tornare sull’argomento, e ha parlato a cuore aperto proprio di quel terribile periodo.

La confessione di Emma Marrone

Risale al 2009, quando la cantante aveva solo 24 anni, il periodo in cui la sua vita è stata devastata da una notizia che ha allarmato Emma e tutte le persone che la amano. Questo nemico pericoloso ha invaso totalmente la sua carriera, nonché la sua vita personale.

Si trattava di un tumore all’utero che ha comportato un intervento molto delicato, tant’è che le premesse per la sua possibile guarigione non erano delle migliori, gettando la ragazza nel timore più totale.

Emma racconta: “solo due mesi di vita”

“I dottori mi avevano dato due mesi di vita qualora l’intervento non avesse funzionato” ha dichiarato la cantante “Ricordo che qualche ora prima di essere operata, senza dire niente ai miei genitori, ho firmato io le carte per la donazione dei miei organi, nel caso non ce l’avessi fatta”: questa è la rivelazione di Emma, una donna forte e coraggiosa, che non può che rendere orgogliosi chi l’ha messa al mondo, nonché chi la segue e la ama.

“Il giorno dopo l’intervento ero già un’altra, sentivo di avere vinto io”, ha raccontato poi Emma, aggiungendo come i dottori le avessero consigliato di avere cautela, ma con determinazione è riuscita a superare tutto. Una grande guerriera, che non si è mai arresa, oltre che un’artista immensa.