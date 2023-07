News Nuova vita per Antonino Spinalbese: Luna Marì diventa sorella maggiore Di Ambra Ferri - 17

Antonino Spinalbese stupisce tutti e allarga la famiglia: la piccola Luna Marì ora sarà una sorellina maggiore.

Grandi novità in arrivo per Antonino Spinalbese: dopo l’esperienza nella casa del Grande Fratello vip, l’ex hair stylist è tornato alla sua vita con una gran voglia di passare del tempo con sua figlia e allargare la loro famiglia.

Nessuno avrebbe mai pensato che Luna Marì sarebbe diventata una sorellina maggiore in così poco tempo: sono passati solo pochi mesi dalla fine del reality show condotto da Alfonso Signorini, eppure Antonino si è già rimboccato le maniche per raggiungere i suoi obiettivi di vita.

Dopo un’infanzia segnata da grandi sofferenze come la perdita del padre, che si è tolto la vita, l’ex parrucchiere aveva già anticipato nella casa del Gf Vip la sua voglia di godersi al meglio la vita genitoriale.

Un nuovo capitolo per Antonino Spinalbese

Il suo racconto di vita aveva davvero spiazzato tutti e rattristito il pubblico a casa. Sul padre ha detto: “Era solo e abbandonato a sé stesso, e si tolse la vita. È una cosa che non ho mai concepito e non ho mai voluto accettare. L’ho accettata al Gf Vip perché ho avuto tempo di riflettere. Sensi di colpa? Per quanto possa lavorarci, me li porterò tutta la vita dentro di me”.

L’esperienza nella casa più spiata d’Italia gli è stata utile per guardarsi dentro riconoscere i suoi limiti, ma anche per capire cosa voleva migliorare della propria esistenza. Proprio per questo appena è tornato a casa e ha fatto un’enorme cambiamento. Ha deciso di allargare la sua famiglia e regalare a sua figlia Luna Marì una sorellina per la vita.

L’incontro tra Luna Marì e la sua nuova sorellina

Nelle storie Instagram ha mostrato il nuovo arrivato a casa: si tratta di una piccola bulldog francese, che Spinalbese ha deciso di adottare e regalare alla sua amata figlia. Le immagini pubblicate sul suo profilo Instagram testimoniano il dolce momento in cui la piccola incontra per la prima volta la cagnolina e mostra tutta la sua emozione nel ricevere quello splendido regalo.

É un ricordo che nessuno dei due dimenticherà mai e segna una svolta nella vita di Antonino e Luna Marì, che ora non sarà mai più sola. Nel video si vede la bambina che arrivando in salone incontra il cagnolino e gli si avvicina con un grande sorriso per la gioia di incontrarlo. Poi, si siede davanti al bulldog e inizia a giocare con il cucciolo. Ancora, nella storia successiva si vede la piccola Luna Marì conversare con il suo nuovo amico. Inutile dire quanto il pubblico sia rimasto colpito ed emozionato da quelle dolcissime immagini.