Serie TV Il Paradiso delle Signore 8: clamorosa indiscrezione di Roberto Landi | Segreto rivelato per errore Di Ambra Ferri - 13

Uno dei protagonisti de Il Paradiso delle Signore ha fatto un clamoroso spoiler che sta facendo parlare tutti: ecco cosa succederà.

Il Paradiso delle Signore è terminato da poche settimane, eppure i telespettatori non stanno già più nella pelle e per questo ogni spoiler è ben accolto dal pubblico italiano.

Quello è uscito nelle scorse ore è davvero sorprendente, non solo per il contenuto dell’anticipazione, ma anche perché a farlo è stato uno dei protagonisti della soap opera. Stiamo parlando di Filippo Scarafia, interprete di Roberto Landi.

I fan non vedono l’ora di scoprire le nuove vicende che prenderanno vita nell’ottava stagione, in onda a settembre 2023. Nel frattempo, però, ecco qualche anticipazione rivelatoria, che sta alimentando alcune ipotesi davvero inaspettate sui prossimi risvolti di trama.

Il Paradiso delle Signore: il cast si allarga

Prima di passare ai contenuti dello spoiler fatto da Roberto Landi, ecco un’altra novità. Nell’ottava stagione ci saranno nuovi ingressi nel cast, che creeranno altre dinamiche e intrecci nella trama. I fan del programma, infatti, amano gli intrighi e i colpi di scena, due ingredienti fondamentali per la buona uscita della soap opera: le new entry aggiungeranno senza dubbio altra carne al fuoco.

A fare ingresso nel cast de Il Paradiso delle Signore sarà Luca Ferrante, conosciuto per aver interpretato Matteo in Centovetrine. Non solo, è comparso anche nella serie Rai Un posto al sole, dove vestiva i panni di Lorenzo, il figlio di Marina Giordano. Per quanto riguarda il suo nuovo ruolo, non abbiamo molti dettagli a riguardo, ma sappiamo che la sua importanza per lo sviluppo della trama non è da sottovalutare. Lo stesso attore non si è trattenuto dal condividere sui social tutta la sua gioia per aver ottenuto il ruolo: “Nuovo set… nuova avventura”, ha scritto su Instagram.

Lo spoiler di Roberto Landi

Se vi state chiedendo cosa ha spoilerato Roberto Landi, ecco la risposta. Non è ancora chiaro se sia stata un’anticipazione rivelata intenzionalmente oppure se l’attore si è lasciato scappare l’informazione. Filippo Scarafia, infatti, è comparso in uno scatto pubblicato sui social mentre era nel suo camerino con il copione tra le mani. Questo vuol dire che a settembre scopriremo sicuramente il suo destino dopo la rottura con Gemma e le nozze saltate all’ultimo.

Non sappiamo come si svilupperanno le cose, ma di certo vedremo ancora Roberto Landi nel cast. Proprio per questo, non ci sono più dubbi: sarà uno dei protagonisti dell’ottava stagione e occuperà un ruolo di rilievo. Non ci resta che aspettare e monitorare gli altri protagonisti, che potrebbero fare rivelazioni sorprendenti.