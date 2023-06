Serie TV The Witcher 3, l’ultimo trailer si mostra in tutta la sua azione con terrificanti mostri da sconfiggere Di Alessandra Chiaradia - 20

The Witcher terza stagione sta per arrivare e l’ultimo trailer ci porta nel vivo dell’azione con Henry Cavill nei panni di Geralt.

Mancano davvero pochi giorni prima che la terza stagione di The Witcher faccia il suo debutto su Netflix, infatti abbiamo avuto il terzo e ultime trailer che ci da un assaggio di quello che dovremo aspettarci. la storia è basata sul secondo capitolo della saga di Andrzej Sapkowski, Il tempo della guerra.

Vedremo nuovamente Geralt e Yennefer prodigasti per difendere Ciri dalle minacce che la travolgono arrivanti dal continente, ma questo aspetto non sarà l’unico a tenere gli spettatori incollati allo schermo, infatti come ormai tutti abbiamo appreso, questo sarà l’ultimo viaggio di Henry Cavill nei panni di Geralt prima di passare il testimone a Liam Hemsworth.

In vista dell’uscita della terza stagione, programmata per il 29 di giugno, Netflix ha deciso di regalare ai fan un ultimo sguardo al Volume 1 che comprenderà i primi cinque episodi, il trailer della durata di un minuto riesce a mostrare moltissimo.

Cosa vediamo dal trailer di The Witcher 3

Nel breve trailer vediamo subito grande azione con mostri spaventosi pronti a spazzare via Ciri ma sul loro percorso incontrano Geralt e di conseguenza tutto si fa molto più sanguinolento. Questo scorcio di video racchiude il meglio delle scene precedentemente rilasciate.

Di sottofondo troviamo nuovamente le note di “Burn the Witch” dei Radiohead, viene subito fatto presente il patto di neutralità di Geralt, tema fondamentale della stagione, ma nel momento in cui deciderà di voler proteggere le persone a cui tiene si vedrà costretto a infrangere questo patto.

Nel trailer vediamo molta azione

Uno dei punti forza della serie The witcher sono sempre state le scene d’azione con una buona dose di gore, così nel trailer non mancano terrificanti mostri e tra questi una creatura molti simile agli onischi, solo che di formato gigante, pronto a rotolare e schiacciare chi si trova sul suo cammino. In questo caso Ciri, che si trova a combattere anche con una terrificante creatura marina.

In questa terza stagione vediamo una Ciri decisamente cambiata dalla prima stagione, adesso è padrona del suo destino e pare aver raggiunto l’apice dei suoi poteri, ma l’addestramento non sembra però essere terminato, infatti i tre protagonisti si recano verso un campo di battaglia ricco di sfide tra corruzione politica, tradimenti e magia oscura. Per sapere come se la caveranno dobbiamo aspettare il 29 giugno quando finalmente The Witcher terza stagione sbarcherà su Netflix. Sarà sicuramente un duro colpo salutare per sempre Cavill.