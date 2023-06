Serie TV Secret Invasion: la Disney ha finalmente svelato dove si colloca nella timeline del MCU Di Elisa Sirtori - 8

L’ultimo debutto in casa Marvel, Secret Invasion , finalmente ha una collocazione nella timeline del MCU, a confermarlo Disney+.

Dalle informazioni trapelate e conferme della Disney, adesso sappiamo che l’ultima serie tv rilasciata dalla casa di Topolino per la Marvel, Secret Invasion, ha una collocazione ben precisa. Anche se al suo arrivo ha avuto un’accoglienza fredda, il pubblico è desideroso di dargli più possibilità nella speranza che diventi maggiormente coinvolgente.

Anche se da una parte la serie è stata elogiata, molti si sono scagliati contro per l’eccessivo uso di intelligenza artificiale soprattutto nelle prime scene per via dello sciopero degli sceneggiatori attualmente ancora in corso.

A dare una risposta è stato direttamente il regista Ali Selim che ha spiegato come i temi thriller siano perfettamente in linea con la storia che si vuole andare a raccontare in perfetto stile Marvel.

Nello specifico ha spiegato che si sono rivolti alla parte AI perché era proprio quello che volevano già dal principio, proprio per dare maggiore identità al mondo degli Skrull, capire chi sono e chi ha fatto cosa nel tempo.

Il cambiamento di Nick Fuey

Il protagonista di Secret Invasion è Samuel L. Jackson nei panni ovviamente di Nick Fury, ma rispetto al personaggio che abbiamo imparato a conoscere negli anni, adesso lo troviamo completamente cambiato, questo in seguito agli eventi di Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame. Dopo essersi allontanato per anni, torna sulla terra per una missione: salvare il mondo dall’invasione degli Skrull che vogliono fare del pianeta la loro casa definitiva.

Insieme a Samuel L. Jackson nel cast troviamo anche Cobie Smulders nel ruolo di Maria Hill, Ben Mendelsohn nel ruolo di Talos, Don Cheadle nel ruolo di Rhodey e Martin Freeman nel ruolo di Everett K. Ross, mentre alcuni volti nuovi entrano a far parte del MCU, tra questi Emilia Clarke nel ruolo della figlia di Talos, G’iah, Olivia Colman nel ruolo dell’agente dell’MI6 Sonya Falsworth, Kingsley Ben-Adir nel ruolo del leader Skrull ribelle Gravik e Dermot Mulroney nel ruolo del Presidente degli Stati Uniti Ritson. La rivelazione di dove è stato collocato nella linea temporale arriva proprio da Disney: Secret Invasion è ambientata dopo gli eventi di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.

Cosa ci aspetta per la Fase 5 della Marvel

La fine di Secret Invasion è prevista per il 26 luglio, in seguito dovrebbe arrivare il secondo è attesissimo capitolo di Loki che dovrebbe uscire nell’autunno del 2023 con alla guida Tom Hiddleston nei panni del Dio dell’Inganno e il suo socio Owen Wilson nei panni di Mobius. Oltre a loro non mancheranno Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw e Wunmi Mosaku, e il nuovissimo acquisto, il premio Oscar Ke Huy Quan.

Ma non è tutto, perché finito Loki arriverà Echo che debutterà il 29 novembre, la seconda stagione di What if…?, Ironheart, Agatha: Coven of Chaos e Daredevil: Born Again, per questi ultimi titoli bisognerà aspettare il 2024, sfortunatamente per via dello sciopero degli sceneggiatori è stata rimandata la produzione di Daredavil e quindi non si conosce ancora nulla sul suo futuro, non ci resta che attendere maggiori informaqzioni.