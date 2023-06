Serie TV Mare Fuori, addio all’amato personaggio: è ufficiale | Inaccettabile Di Marina Drai - 12

Uno degli attori di Mare fuori ha confermato l’addio definitivo di un personaggio lasciando il pubblico senza più speranze.

Dopo la fine della terza stagione, gli attori di Mare Fuori sono tornati sul set per girare le prossime puntate della serie. Il pubblico è talmente entusiasta della notizia che si è riversato sul set per seguire gli attori e cercare di scoprire qualche dettaglio sulla trama della prossima stagione.

L’entusiasmo è stato talmente tanto che le riprese sono andate un po’ a rilento: il Molo San Vincenzo è stato preso d’assalto dai fan che hanno aspettato per ore di veder passare il proprio attore preferito, anche solo per mandargli un saluto.

Il regista Ivan Silvestrini ha raccontato che le riprese sono state interrotte più volte a causa del rumore del pubblico: spesso alla fine di ogni ciak i fan applaudivano e interrompevano la recitazione. Silvestrini ha dovuto così chiedere al pubblico di fare silenzio e lasciarli lavorare in pace.

Ma quando uscirà Mare fuori 4? Il pubblico dovrà aspettare il prossimo anno per vedere le prossime puntate: è molto probabile che la quarta stagione uscirà nella primavera del 2024, sempre su RaiPlay.

Mare Fuori: addio al personaggio tanto amato

Riguardo li futuro della serie, Giacomo Giorgio, interprete di Ciro Ricci, ha spiegato che purtroppo la morte del personaggio è confermata e che quindi non lo vedremo più, se non sotto forma di ricordo. “Ciro è una colonna, quindi è chiaro che lo vedrete sempre e ci sarà ancora nella quarta stagione, ma in forma diversa. Ci sarà sotto forma di ricordo” ha spiegato l’attore.

Molti fan avevano sperato di rivederlo e che ci fosse un vero e proprio colpo di scena, ma non sarà così: niente “resurrezioni” per il personaggio. I telespettatori dovranno arrendersi all’evidenza e accettare che Ciro non tornerà più tra i vivi, anche se in precedenza c’erano state indiscrezioni su un possibile ritorno.

Il successo dell’attore

Giacomo Giorgio è di certo uno degli attori più amati di Mare Fuori, e il successo della serie lo ha portato a interpretare altri ruoli. Oggi, per esempio, il giovane è impegnato nella serie Doc – Nelle tue mani accanto a Luca Argentero e Matilde Gioli. Giorgio ha cominciato la sua carriera al cinema con Non c’è campo di Federico Moccia, pellicola che lo ha fatto conoscere al grande pubblico.

A seguire ha recitato in The Happy Prince, accanto a Colin Firth, e subito dopo ha cominciato la sua esperienza a Mare Fuori nei panni di Ciro Ricci. Il personaggio, tanto amato dal pubblico, ha lasciato la serie alla fine della prima stagione, ucciso da Filippo mentre cercava di difendere Carmine.