Serie TV Mare Fuori: Alessandro Siani coinvolto nella serie di successo | Anticipazioni assurde Di Mia Lonigro - 8

Il noto attore Alessandro Siani potrebbe essere coinvolto nel progetto Mare Fuori con grande sorpresa di tutti. Spoiler in arrivo!

Uno dei fenomeni assoluti di quest’anno è la serie targata Rai Mare Fuori che racconta la vita all’interno del carcere minorile di Napoli di alcuni giovani ragazzi. Mare Fuori ha ricevuto il plauso della critica e del pubblico tanto da essere venduta anche all’estero con il titolo The Sea Beyond.

Le vicende dei protagonisti di Mari Fuori non solo hanno ottenuto un successo incredibile qui in Italia ma hanno conquistato l’oltreoceano. Effettivamente l’ultima stagione andata in onda della serie, la terza, ha riservato tantissimi colpi di scena e in tanti si chiedono come procederanno le cose per i giovani protagonisti di Mare Fuori la cui vita sembra essere sempre più in pericolo.

Proprio a fine maggio il cast ha iniziato le riprese dello show e i tanti fan sono in attesa di avere qualche spoiler tramite le storie Instagram degli attori. Proprio nelle ultime ore è stata pubblicata una notizia davvero impensabile che collegherebbe il comico Alessandro Siani a Mare Fuori.

Il fenomeno televisivo molto seguito anche sui social ha attirato anche l’attenzione del comico napoletano e in molti si chiedono come Siani possa inserirsi in un prodotto che di comico ha ben poco.

Alessandro Siani e Mare Fuori

In effetti, il comico e attore non sarà presente nella nuova stagione dello show ma la sua relazione con Mare Fuori non implica questo. Pare che Siani abbia acquistato i diritti della serie per farci niente di meno che un adattamento teatrale.

Un’idea molto interessante che porterebbe il successo di Mare Fuori ad un traguardo superiore. L’indiscrezione è stata lanciata da Chi che avrebbe aggiunto come in questa impresa Siani non sia solo ma abbia coinvolto anche un amico imprenditore.

Il debutto di Mare fuori a Teatro

Inoltre, sempre secondo il magazine diretto da Alfonso Signorini la rappresentazione teatrale di Mare Fuori potrebbe già uscire per Natale senza contare alcuni problemi imprevisti. A quanto pare, Siani si potrà rifare anche al musical C’era una volta… Scugnizzi, tratto da un film di Nanni Loy ambientato anche quest’ultimo nel carcere di Nisida.

Alessandro Siani, quindi, non sarà presente nella prossima stagione della serie ma il suo coinvolgimento nell’adattamento a teatro sicuramente contribuirà a far crescere l’hype su Mare Fuori già abbondantemente alle stelle. Intanto, i fan si domandano come si evolverà la storia tra Carmine e Rose protagonisti indiscussi del prossimo capitolo. Dovranno, però, aspettare ancora un po’ forse anche più di un anno.