Mike e Will staranno insieme nella quinta stagione di Stranger Things? Gli indizi

Stranger Things sta ammiccando ad una possibile relazione fra Mike e Will, e questi sono gli indizi lasciati lungo la via.

Stranger Things è una delle serie più popolari del ventunesimo secolo. Gioiello di punta di Netflix, l’opera dei Duffer Brothers ha riportato in auge un immaginario che era stato messo da parte, quello degli anni Ottanta. Musica, abbigliamento, acconciature e, ovviamente, una narrazione che prende a piene mani dal decennio de I Goonies, dei Metallica e del mullet. Fra tutte le mode tipiche degli anni Ottanta c’è una cosa che invece non era esattamente accettata – purtroppo; parliamo dell’omosessualità.

Gli anni Ottanta sono stati il decennio della “pandemia” AIDS, la MST che divenne inevitabilmente legata al mondo LGBTQ+ in quanto molte persone omosessuali la contrassero, fra cui anche personaggi famosi come Freddie Mercury. L’AIDS era solo uno dei motivi che rendevano difficile la vita della comunità LGBTQ+ in quegli anni, in quanto la società tutta era ancora di vedute chiuse riguardo questo aspetto della sessualità; possiamo solo immaginare che nella fittizia Hawkins, situata nello Stato del Midwest dell’Indiana, questa situazione fosse altrettanto esasperata.

Mike e Will: la storia dei due personaggi

Mike Wheeler e Will Byers, interpretati rispettivamente da Finn Wolfhard e Noah Schnapp, sono stati in un certo senso i protagonisti della prima stagione. Il primo è il vero protagonista, quello che prende iniziativa e cerca di salvare il suo amico; il secondo è il protagonista fantasma, la quale sparizione da il la a tutta la trama di Stranger Things. I due si considerano migliori amici e sono effettivamente molto legati, ma è solo nella seconda stagione che possiamo assistere a delle scene significative fra i due, in quanto nella prima stagione il personaggio di Will è quasi del tutto isolato dagli altri.

La seconda stagione ci fornisce la prima vera scena in cui vediamo i due ragazzi molto vicini: si tratta della loro conversazione sull’esperienza di Will nel Sottosopra e della sensazione di Mike che Undici sia ancora viva, conversazione che si chiude con l’accordo fra i due amici di “impazzire insieme”. A questo punto del discorso è importante sottolineare che un’amicizia fra due ragazzi, per quanto emotiva e sentita, non va necessariamente vista come un prospetto romantico; detto questo, si va in fast-forward alla Stagione 4.

Dopo svariati episodi in cui Mike e Will si sono lentamente allontanati ed hanno interagito meno, la quarta stagione ha proposto una delle scene più belle per il personaggio di Will, impreziosita dall’ottima performance di Noah Schnapp. Durante un viaggio in auto Mike confessa la sua paura di perdere Undici, che è ormai la sua ragazza, e Will gli fa capire che Undici stessa è spaventata di perdere Mike e che, piuttosto che dilungare la sua sofferenza, sta cercando di allontanarlo per procurare meno dolore a Mike e a sé stessa.

Ciò che rende speciale la scena è il sottotesto: Will parla di Undici, ma le emozioni che comunica sono le sue. Si sente diverso e sbagliato, e dalle sue parole si capisce che Will è innamorato di Mike e che ha paura di perderlo, ma cerca comunque di aiutarlo riguardo la situazione con Undici perché è un suo amico. In altre situazioni è Mike a confessare a Will quanto la loro amicizia sia importante per lui. Infine, gli sguardi fra i due sono molteplici, lunghi e carichi di intensità.

Il teaser della quinta stagione è l’indizio finale

I canali social di Stranger Things hanno rilasciato un’immagine poche settimane fa accrescere l’attesa sulla quinta ed ultima stagione che è in corso di produzione (appena cominciata). Nella foto in questione vediamo una minacciosa Undici in mezzo ad un campo di fiori e guardare verso un paesaggio devastato e infiammato di Mordor-iana memoria. Dietro di lei, a distanza di qualche metro, ci sono sei personaggi: da un lato Joyce ed Hopper, dall’altro Nancy e Jonathan e al centro Mike e Will.

Non sembra di certo un caso che una delle ship più discusse dello show sia stata immortalata proprio in compagnia di altre due coppie, tutte a distanza di qualche passo fra di loro. Inoltre la possibilità per creare la terza coppia c’era, in quanto Undici è proprio lì davanti, ma è stato scelto di affiancare Mike a Will piuttosto che alla sua attuale ragazza.

Se Stranger Things deciderà di andare in questa direzione andrebbe a portare sugli schermi di tutto il mondo non tanto una fetta di rappresentazione per la comunità LGBTQ+, quanto un’emozione che fa parte tanto degli anni Ottanta quanto di oggi, la paura e l’impossibilità di affermare sé stessi che può valere sia per la sessualità, sia per molti altri campi dell’individualità di ognuno di noi.