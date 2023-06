Serie TV 5 serie da guardare se vi è piaciuta “La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton” Di Daniela Vindigni - 11

Cinque serie tv da non perdere se vi è piaciuta “La Regina Carlotta – Una storia di Bridgerton”.

Una storia di Bridgerton, quella della Regina Carlotta che ha emozionato tutti i fan della già amatissima serie originaria. Passati pochi mesi dall’uscita su Netflix, c’è già chi l’ha divorata in poche settimane, se non giorni.

“I cari spettatori” saranno rimasti affascinati da quel mondo fatto di balli incantevoli, vestiti sfarzosi, in cui ogni cosa è votata al lusso, così ingombrante che sembra agghindare e colmare quel vuoto invece insito in coloro che popolano i palazzi.

Eppure dietro, sappiamo, c’è ben altro: c’è l’insicurezza e il timore di una giovane regina ascesa al trono, la progressiva follia di un re e il loro amore profondo, indistruttibile e imperituro.

Rimasti a stomaco mezzo vuoto dalla fine di una serie tv c’è sempre il modo di rifocillarsi. Se siete attratti da storie di re, regine, castelli, intrighi e storie d’amore, ecco cinque serie che possono fare al caso vostro.

The Crown

The Crown, serie tv del 2016 e ancora in fase di produzione, racconta la storia della Regina Elisabetta II, a partire dal 1947, e ripercorre gli anni della sua ascesa al trono dopo la morte del padre re Giorgio VI. Al centro vi sono le dinamiche e le tensioni tra i membri della famiglia reale, inserite in una contestualizzazione storica perfettamente lineare, data anche da costumi ricostruiti con scrupolosa attenzione e attori brillanti, che spiccano per bravura e somiglianza con i personaggi interpretati da Olivia Colman a Josh O’Connor.

Una travolgente storia basata su fatti realmente accaduti e contemporanei, in grado di mostrare le sfaccettature di un mondo lontano anni luce da noi, in cui viene fuori l’umanità insita dietro le apparenze, dandoci modo di imparare a conoscere la sua profondità.

I Tudors

Secoli e secoli addietro rispetto al regno della regina Elisabetta II, protagonista è Enrico VIII d’Inghilterra, in una storia ambientata nel XVI secolo, con gli avvenimenti e i conflitti politici, le vicende personali, tra cui le relazioni amorose, verificatisi durante il suo regno.

Il racconto si concentra sul tormentato matrimonio di Enrico VIII con Caterina d’Aragona, nonché il suo amore per Anna Bolena e la chiusura con la Chiesa Cattolica per fondare quella Anglicana. Un velo di dramma volto a creare un ritratto avvincente e appassionante delle varie situazioni, ricopre le trame articolate e ben riuscite grazie alla presenza di attori come Jonathan Rhys Meyers.

Victoria

La storia della regina Vittoria del Regno Unito, dai primi anni del suo regno (1837-1901), al matrimonio con il Principe Alberto, seguendo tutte le vicende, gli eventi storici importanti come la Grande Esposizione del 1851, la guerra di Crimea e tensioni politiche.

È il racconto di una donna che affronta tutte le sfide e e le lotte che le capitano davanti per affermare il proprio potere in un mondo dominato da uomini, rivelando tutta la sua complessità e profondità d’animo.

Versailles

Versailles è una serie televisiva storica che segue la vita di Luigi XIV di Francia, il leggendario Re Sole, e il suo progetto per costruire il sontuoso palazzo di Versailles, che sarebbe diventato uno dei più celebri edifici del mondo. La trama si svolge nella Francia del XVII secolo e si concentra sulla corte di Versailles, raffigurando gli intrighi politici, gli scandali, le alleanze e le lotte per il potere che si svolgono tra la nobiltà e la famiglia reale.

La serie mostra anche le sfide che Luigi XIV affronta nel tentativo di consolidare il suo potere e creare una monarchia assoluta, offrendo una rappresentazione affascinante dell’epoca barocca, con scenografie sontuose, costumi elaborati e una colonna sonora coinvolgente.

Regin

Ambientata nel XVI secolo alla corte di Maria Stuarda, regina di Scozia, la storia ha al centro la vita della regina a partire dalla sua giovinezza, fino al suo arrivo alla corte francese per sposare il principe Francesco, passando per tutte le varie relazioni politiche e personali, intrighi di corte e per le difficoltà che comporta essere una giovane regina, compresa la rivalità con le altre donne di corte.

Una narrazione avvincente che mescola storia e finzione in modo accattivante, con cui possiamo venire a conoscenza di diversi aspetti di quel determinato periodo storico, godendo del piacere del cinema.