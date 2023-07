News Sarà un inizio luglio bollente per questi 3 segni | L’amore è nell’aria Di Didi Kera - 11

L’estate non sarà uguale per tutti: alcuni potrebbero avere la possibilità di conoscere la persona della loro vita.

L’oroscopo, si sa, è in grado di dare belle e brutte notizie a qualunque segno dello zodiaco. Questo è determinato dalla dose di fortuna che un astro ha in quel determinato momento e, soprattutto, dai pianeti che lo influiscono.

La stagione estiva è iniziata lo scorso 21 giugno con il solstizio d’estate e la Dea della Fortuna (e, in questo caso, anche il Dio dell’Amore) hanno baciato tre segni zodiacali specifici. Questi tre fortunelli vivranno un’estate in perfetto stile adolescenziale, periodo della vita dove quasi tutti hanno avuto le loro prime cotte.

La differenza tra gli anni dell’adolescenza e questo periodo è che da giovani gli amori durano poco, in linea di massima. Invece, per questi segni tre zodiacali potrebbe essere la volta decisiva per trovare l’amore della loro vita.

Questi tre segni dello zodiaco avranno molta fortuna in amore e potranno conoscere nuove ed interessanti persone. Quindi, aprite le porte del vostro cuore, e della vostra mente, e siate liberi di lasciarvi andare alle nuove emozioni. Adesso scopriamo chi sono i tre dei dodici segni zodiacali che vivranno un luglio tinto di rosa.

I tre fortunelli dello zodiaco

Bilancia (23-09/22-10): questo segno d’aria ha trascorso un periodo nero, soprattutto in campo sentimentale. Per fortuna, la ruota sta girando e presto inizierete il vostro periodo rosa. Nella vostra vita farà presto capolino una persona speciale che vi regalerà momenti di felicità. Dunque, siate aperti a tutto, perché potrebbe essere la persona giusta per sempre.

Sagittario (22-11/21-12): questo segno di fuoco ha dei gusti difficili in fatto di partner, perché non riesce quasi mai a trovare chi riesce a soddisfarlo appieno. Durante questa stagione estiva, voi del Sagittario potreste rivoluzionare i vostri preconcetti che avete sull’amore e, anche se non è tra i vostri obiettivi primari, l’amore arriverà anche per voi.

L’ultimo dei tre segni baciati dalla Fortuna e dell’Amore

Pesci (20-02/20-03): questo segno d’acqua è il più romantico dello zodiaco. Quando si innamorano, danno il meglio di loro stessi, impegnandosi al massimo. Quest’estate i Pesci appariranno molto attraenti e seducenti agli occhi delle altre persone e il vostro cuore, sempre in cerca di affetto, troverà chi sarà in grado di soddisfarlo.

Siate speranzosi nel futuro, perché in questa stagione estiva troverete finalmente la vostra anima gemella. L’oroscopo ha predetto che solo questi tre segni avranno fortuna in amore, ma non è detto che gli altri rimangano a bocca asciutta. Siate sempre pronti per vivere nuove avventure, stando sempre all’erta, ovviamente.