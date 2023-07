News Il Paradiso delle Signore: scoppia l’amore dietro le quinte, passione indomabile | FOTO Di Ambra Ferri - 13

I fan de Il Paradiso delle Signore sono impazziti difronte al bacio più atteso di sempre: finalmente è successo e sono usciti allo scoperto.

Il momento è stato cristallizzato da una bellissima e inaspettata foto che rimarrà negli annali della serie e testimonia il forte sentimento che scorre tra i due personaggi. I fan non potevano credere ai loro occhi e sono scoppiati in una manifestazione d’affetto per i due personaggi coinvolti.

Erano anni, infatti, che attendevano questo momento. I sentimenti e la passione sono stati coronati in un gesto plateale e allo stesso tempo così intimo.

Si tratta di un dietro le quinte inedito che sbaraglia le carte in tavola. Ora tutto può cambiare in vista della nuova stagione che uscirà a settembre su Rai 1.

Scatta il bacio dietro le quinte

I fan delle serie amano sapere cosa accade dietro le quinte, per esempio sul set, perché riescono ad entrare ancora più nel vivo della storia e raccogliere indizi inediti sui personaggi televisivi. Quelli più appassionati de Il Paradiso delle Signore, per esempio, sono desiderosi di avere quanti più informazioni possibili, anche per immaginare possibili scenari futuri.

Due dei personaggi più amati de Il Paradiso delle Signore, la soap opera firmata Rai Uno, hanno deciso di fare un regalo sorprendente e inaspettato ai propri fan. Infatti, è finalmente scattato un bacio attesissimo da tutta Italia.

Il Paradiso delle Signore: il rapporto tra Vanessa Gravina e Pietro Masotti

I protagonisti del gesto d’affetto sono la Contessa Adelaide di Sant’Erasmo e Marcello Barbieri. I due nella serie stanno attraversando un momento delicato in quanto sono soci in affari e allo stesso tempo inseparabili amanti. Sembra che la chimica tra i loro buchi lo schermo, superando la finzione. Infatti, anche dietro le quinte i due non riescono a trattenere la loro sintonia: Vanessa Gravina e Pietro Masotti si vogliono bene anche nella vita reale e l’hanno dimostrato.

Hanno postato una foto sui social in cui si baciano, cogliendo l’occasione per festeggiare tutti i traguardi raggiunti e ringraziare i fan della serie per l’affetto che ogni giorno gli dimostrano. Stando alle anticipazioni della nuova stagione, sembra che Marcello e Adelaide attraverseranno momenti complicati, in cui il loro rapporto verrà messo a dura prova. È bene conservare questa foto in vista di quei momenti in cui sembrerà che tutto vada a rotoli. Inoltre, viene naturale chiedersi se i due nella vita reale stanno insieme o se quel bacio simboleggia solo una forte amicizia tra colleghi. Non resta che attendere e scoprire cosa succederà in futuro, dietro (o davanti) le quinte.