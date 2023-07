News Avete capito chi è il giovane affascinante? Oggi famosissimo in Tv | Sorriso inconfondibile Di Ambra Ferri - 14

Riconoscete il ragazzo nella foto? Oggi è famosissimo! Il suo sorriso è inconfondibile e lo vediamo spesso in televisione.

La sua simpatia, la sua ironia e la sua determinazione da sempre lo distinguono dagli altri esperti del settore. Oggi lui è un uomo famosissimo e molto ben voluto dai telespettatori italiani proprio per il suo modo di fare e di insegnare la sua arte.

Nella foto era appena un ragazzino, ma se osservate bene potete riconoscere facilmente il sorriso e gli occhi allegri che ancora oggi lo caratterizzano. É uno dei volti più famosi dell’universo culinario, ha condotto ed è spesso ospite di tv molto note.

Il suo carattere giovanile abbinato ai capelli lunghi nero corvino lo rendono un vero e proprio sex symbol. Se non avete capito di chi si tratta, ecco qualche indizio per indovinarlo. Non farete fatica perché è davvero molto conosciuto e amato dagli italiani.

Gli indizi per riconoscerlo

Anche se il suo vero successo l’ha trovato in Italia, l’uomo in questione è nato a San Francisco ed è figlio di una donna famosissima per via di alcune pellicole cinematografiche. Mentre la madre ha avuto successo nel mondo del cinema, il figlio si è sempre dedicato alla cucina diventando oggi uno degli chef più rinomati di sempre. Proprio per questo è ricercatissimo nelle trasmissioni televisive, dove oltre a saper insegnare la sua arte è in grado di far divertire concorrenti e telespettatori creando un clima sereno e piacevole.

Dopo anni di studi per coronare il suo sogno di diventare uno chef professionista, è riuscito a farsi spazio nello scenario nazionale e internazionale, ottenendo riconoscimenti davvero gratificanti. Avete capito di chi stiamo parlando?

La carriera di Alessandro Borghese

Il ragazzo nella foto è proprio lui, Alessandro Borghese: stella della cucina italiana e protagonista dei cooking show più amati di sempre. Nello scatto in questione era molto giovane e si trovava agli inizi della sua carriera, quando studiava per diventare quello che è oggi: uno chef di successo, raffinato e sempre innovativo.

Questo è il motivo per cui nello scatto indossa la casacca tipica del personale di cucina: il suo sorriso contagioso lo contraddistingue da sempre ed è un sottratto inconfondibile, così come i capelli scuri che però all’epoca erano molto più corti. Diplomato presso l’American Overseas School of Rome, Alessandro Borghese ha ottenuto subito soddisfazioni perché era predestinato a diventare una stella della cucina. Nonostante questo, come tutti ha dovuto fare gavetta sulle navi da crociera, un’esperienza davvero formativa che gli ha permesso di imparare le nozioni fondamentali della ristorazione.

Ha lavorato nei migliori ristoranti di Londra, New York e San Francisco, per poi ottenere un diploma da sommelier a Roma. Il successo televisivo è arrivato grazie al programma Cortesie per gli ospiti durante l’edizione del 2005, per poi approdare su Sky con Junior Masterchef Italia. La sua trasmissione di punta, però, è 4 Ristoranti: durante le puntate si è fatto conoscere non solo dal punto di vista lavorativo ma anche personale e questo gli ha permesso di entrare nel cuore dei telespettatori italiani, che oggi lo richiedono in moltissimi programmi di cucina.