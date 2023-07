News Aurora Ramazzotti: “Ecco cosa mi faceva” la verità su Tomaso Trussardi | Rancore tra i due Di Luna Vespri - 9

Aurora Ramazzotti ha rilasciato una confessione sull’esperienza vissuta con Tomaso Trussardi nella stessa casa.

La figlia di Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti, Aurora è diventata recentemente mamma di Cesare e sembra vivere il periodo più bello della sua vita, circondata da tutta la sua famiglia.

Una famiglia numerosa, che ha avuto i suoi alti e bassi, con la separazione di Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi dopo tanti anni di matrimonio. A distanza di molto tempo, sono emersi alcuni dettagli durante la relazione tra i due, e a raccontare tutto è stata proprio Aurora.

La relazione tra Michelle e Tomaso è durata sette anni, durante i quali sono nate le due bambine Sole e Celeste. Ultimamente, circolano voci riguardo a una loro possibile ricongiunzione, anche se potrebbero essere ricollegate ai tentativi della donna di dare una parvenza di armonia alla sua famiglia.

Una conferma di questa smentita viene data dalla figlia Aurora, che si è lasciata andare al racconto di dettagli inediti riguardo a ciò che succedeva negli ultimi anni della relazione dei due.

La confessione di Aurora Ramazzotti

La storia tra Michelle e Tomaso, da quanto risulta, era finita già da molto tempo, ma i due hanno voluto tirare la corda fino alla sua rottura definitiva. I problemi tra loro, infatti, erano passati in secondo piano per tutelare le figlie, di soli 7 e 9 anni all’epoca.

Così le ragioni della rottura sono sempre state un mistero dal momento che nessuno dei due ha mai accusare l’altro. Ma adesso è proprio la figlia di Michelle a voler far sentire la propria voce.

Le ragioni della separazione di Michelle e Tomaso

Sono circolate innumerevoli voci: dalla forte antipatia esistente tra la madre di Tomaso e Michelle, al lavoro di lui. C’è però una verità nascosta, che nessuno aveva considerato, e cioè che Aurora non riesce proprio a sopportare il patrigno. Questo è stato super evidente l’anno scorso, dato il mancato invito all’imprenditore per il compleanno della ragazza. Un evento che non è passato inosservato agli occhi dei più attenti. Ma, a quanto pare, si tratterebbe soltanto della conseguenza e non della causa.

Il compagno di Aurora, infatti, l’anno scorso ha iniziato a collaborare con Trussardi, ma la cosa non deve essere andata per il verso giusto, scatenando rancore ed attrito fra i due. Tuttavia, Aurora fino ad oggi, non si è mai espressa in merito alla rottura della coppia e non è mai stata trovata insieme a Tomaso in nessuna situazione pubblica. Il silenzio di Aurora fa intendere molto sul loro rapporto che parrebbe non essere mai andato bene nonostante i continui tentativi della madre.