Ecco di cosa è morta davvero Maria Giovanna Maglie | Giornalista scomparsa a 70 anni

Una lunga e coraggiosa lotta quella della giornalista Maria Giovanna Maglie che si è spenta a 70 anni il 23 maggio.

La stimata giornalista e saggista Maria Giovanna Maglie ha dovuto affrontare una coraggiosa battaglia contro una malattia che ha segnato parte della sua vita. Recentemente, purtroppo, la sua lotta si è conclusa a causa di complicazioni venose.

La donna era stata ricoverata da circa due mesi prima, per sottoporsi a una serie di interventi chirurgici presso l’ospedale di San Camillo Forlanini a Roma, dove si è spenta lo scorso mese.

Nonostante la sua malattia, Maria Giovanna ha continuato a svolgere la sua professione di giornalista con dedizione e passione. Il suo impegno è stato un esempio di resilienza e determinazione per tutti coloro che l’hanno conosciuta e seguita nel corso degli anni.

A dare la notizia riguardo la sua malattia, è stata la stessa giornalista che ha voluto raccontare la sua esperienza in un’intervista al Corriere della Sera. Al momento del primo malore si trovava ospite a Quarta Repubblica.

La scoperta della malattia di Maria Giovanna Maglie: il racconto struggente

“A un certo punto mi si è come spenta la luce”, ha raccontato Maria Giovanna Maglie e, immediatamente dopo è stata ricoverata presso l’European hospital di Roma per un aneurisma dell’aorta, una dilatazione permanente dell’arteria. Durante la stessa intervista, la giornalista ha inoltre dichiarato che dopo il ricovero, sembrava esser tutto passato. Ma così non è stato, dato che dopo pochissimo tempo si sono verificate diverse complicazioni.

Non appena uscita dall’ospedale, Maria Giovanna aveva espresso il forte desiderio di passeggiare per Roma spensierata come prima della scoperta, insieme al fedele compagno Carlo, artista e storico della cucina, che l’ha accompagnata e sostenuta durante tutto il brutto periodo: “ Vorrei tanto prendermi un aperitivo a Campo dei fiori, guardando per aria”.

L’addio ad Maria Giovanna Maglie: Francesca Chaouqui condivide un toccante messaggio sui social

Così la sua situazione si è complicata e il cuore dell’amata giornalista non ha retto. L’annuncio della sua morte è stato condiviso da Francesca Chaouqui, amica e collega, che ha scritto un toccante post sui social.

“Ero accanto a lei, ha lottato fino alla fine, come sempre. Ero accanto a lei” ha scritto Chaouqui nel suo commovente messaggio. Le parole di Francesca riflettono l’intensità e la forza con cui Maria Giovanna ha combattuto la sua malattia, senza mai arrendersi, dimostrando la sua volontà incrollabile di superare ogni ostacolo.