News Barbara D’Urso via da Mediaset: era già tutto programmato | Mossa strategica Di Luna Vespri - 12

Il primo luglio è stato annunciato che la conduttrice Barbara D’Urso non sarà più alla guida di Pomeriggio 5 a partire dalla prossima stagione televisiva.

Una notizia che sicuramente non è passata inosservata, quella che ha visto Barbara d’Urso abbandonare la conduzione di uno dei programmi più seguiti di Canale 5: Pomeriggio 5.

La decisione, resa nota dalle reti del Biscione, ha provocato la reazione del pubblico, oltre che degli addetti ai lavori, i quali sono intenzionati a scoprire cosa si nasconda dietro tutto questo: quali sono, dunque, i motivi reali per cui non vedremo più Barbarella durante i nostri pomeriggi.

La conduttrice, una tra le più amate del pubblico italiano, ha lavorato per l’azienda della famiglia Berlusconi per molti anni, diventando una delle figure di spicco del panorama televisivo italiano.

Una presenza quotidiana su Canale 5, che ha rappresentato un vero e proprio punto di riferimento per chi non aspettava altro che sedersi sul divano e godersi la compagnia di Barbara.

Perché Barbara non condurrà più Pomeriggio 5

L’assenza della conduttrice sarà di certo sentita da tanti telespettatori. Un ringraziamento da Mediaset è arrivato alla conduttrice per la professionalità dimostrata, nonché per il grande lavoro svolto, accennando poi alla scadenza del contratto, valido fino a dicembre 2023, e a una possibile nuova collaborazione per progetti editoriali tra Barbara e Canale 5.

Anche se siamo certi che per i prossimi cinque mesi, la conduttrice campana resterà disponibile verso la Mediaset, non si sa ancora quale nuova trasmissione le verrà assegnata. La sua carriera è per ora avvolta nel mistero, e non si può escludere, purtroppo, un addio definitivo.

Chi sostituirà Barbara d’Urso

I motivi per cui Mediaset ha deciso di non rinnovare il contratto della conduttrice, sarebbero per alcune fonti addirittura tre: il primo motivo riguarda il fatto che negli ultimi anni, Pomeriggio Cinque non ha registrato numeri di ascolto soddisfacenti. Collegato al primo, il secondo motivo è che un auditel insoddisfacente abbia portato inevitabilmente a pubblicità che non pagano e conti che non tornano. Infine, il terzo motivo potrebbe essere che la tv della conduttrice campana è ormai quasi al tramonto, dato che la dirigenza di Cologno Monzese da tempo sta lavorando per eliminare il trash dalle sue reti.

A sostituire Barbara D’Urso alla guida del pomeriggio di Canale 5 potrebbe essere Myrta Merlino. Tuttavia, la questione non è stata commentata né dalla giornalista né dalla d’Urso Così, con un futuro ormai incerto, l’assenza da Pomeriggio 5 di Barbara d’Urso rappresenta la fine di un’era.