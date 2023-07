News L’Isola dei Famosi ha distrutto la carriera a Ilary Blasi | Non c’è più speranza in televisione Di Mia Lonigro - 13

Il futuro di Ilary Blasi è più delicato che mai ora che si fa il bilancio dell’ultima sfortunata edizione dell’Isola dei Famosi.

Il futuro della nota conduttrice Ilary Blasi sembra più che incerto dopo l’edizione di quest’anno dell’Isola, che ha registrato i più bassi indici di ascolto di sempre, pare che Mediaset abbia deciso di farla fuori. Nonostante la sua presenza e i suoi sforzi per portare freschezza e dinamicità al programma, la Blasi ha dovuto affrontare diverse criticità che hanno contribuito al calo di interesse da parte del pubblico.

Quest’anno, il reality ha subito numerose polemiche riguardanti alcuni concorrenti e questi scandali non si sono mai placati del tutto. È possibile che le controversie abbiano influito negativamente sugli ascolti, contribuendo al risultato poco soddisfacente dell’edizione. Il suo addio in un momento così burrascoso potrebbe mettere a rischio la sua carriera in televiosne?

Nonostante i risultati negativi, c’è stato un vincitore che ha portato gioia ai fan: Marco Mazzoli, noto conduttore radiofonico dello storico programmo dello zoo di 105. La sua presenza e il suo piglio comoco hanno attirato l’attenzione degli spettatori della trasmissione, consentendo al programma di mantenersi a galla nonostante le difficoltà.

Ilary Blasi rimane comunque una delle presentatrici più apprezzate nel panorama dello spettacolo italiano. La sua professionalità e la sua simpatia hanno conquistato il pubblico nel corso degli anni, ma forse è giunto il momento per la Blasi di valutare nuove opportunità e di virare verso nuove scelte nella prossima stagione televisiva.

Le indiscrezioni di Dagospia

Secondo alcune indiscrezioni riportate da Dagospia, il magazine online che l’estate scorsa avevva annunciato prima di tutti la separazione tra Totti e Ilary, l‘Isola dei Famosi potrebbe aver compromesso la posizione di Ilary Blasi all’interno di Mediaset.

Proprio sul portale si leggono delle parole molto dure verso la Blasi: “Ilary è naufragata” – e ancora hanno aggiunto – “Il flop de L’Isola dei Famosi, che ha chiuso con il record negativo di share, può costare caro alla Blasi. C’è il rischio che venga fatta fuori da Mediaset per la prossima stagione, anche se la forte amicizia con PierSilvia Toffanin può salvarla”.

Ilary Blasi, addio a Mediaset?

Nonostante le incertezze sul suo futuro all’Isola dei Famosi, Ilary Blasi è sicuramente una professionista di talento e dotata di grande carisma. È probabile che, qualunque sia la sua scelta, continuerà a brillare nel mondo dello spettacolo italiano. I suoi fan la sosterranno sempre e saranno curiosi di vedere quale sarà la sua prossima sfida televisiva.

Non resta che aspettare per capire quale strada deciderà di intraprendere la Blasi nella prossima stagione. Ci si affida, comunque, anche alla volontà dell’AD di Mediaset Piersilvio Berlusconi cheora sta affrontando un momento delicato in seguito alla scomparsa di suo padre. Tuttavia, l’uomo non ha messo in pausa il lavoro tenendo conto che proprio di questi giorni è la notizia della fine del rapporto tra Barbara D’Urso e Mediaset. Che la stessa sorte si abbatterà su Ilary Blasi?