La psicologa risponde, ecco perché sei single: se hai questi ‘sintomi’ devi rimediare | Soli all’infinito

A volte consideriamo di aver scelto di essere single, ma in tanti casi è sintomo di tratti psicologici fondamentali, ecco quali.

Essere single non è sempre facile: benché ci si senta più liberi e slegati da un partner, avere una persona vicino che si prenda cura di noi è sempre bello.

Quando si sta soli per tanto tempo, poi, si fa fatica a lasciarsi andare a un nuovo amore o affezionarsi a un partner. Serve molta pazienza, ma soprattutto è fondamentale avere davanti a sé la persona giusta, quella per cui “ne vale la pena”.

Molti fanno davvero fatica a trovare la propria metà o la cosiddetta anima gemella: la ricerca può essere lunga e demoralizzante, ma prima o poi arriverà a conclusione.

Tuttavia, una nota psicologa ha svelato che esistono dei motivi ben precisi per cui alcune persone non riescono a trovare l’amore: ecco i “sintomi” a cui dovresti fare attenzione.

Lo studio della nota psicologa

Una psicologa nota a livello internazionale ha svolto un approfondito studio sui single, rilevando alcuni motivi per cui si fa fatica a trovare un partner. Uno di questi consiste proprio nella scelta: selezionare le persone giuste è fondamentale per garantirsi un futuro radioso e pieno d’amore. A volte, presi dalla sconsolazione, si tende a scegliere le persone meno adatte alla propria personalità: meglio aspettare di più e trovare l’anima gemella, piuttosto che buttarsi tra le braccia sbagliate e soffrire per amore.

È importante evitare rapporti disfunzionali o tossici, sia che questo dipenda dagli altri che da noi stessi. Capita di comportarsi male con le persone che ci piacciono per catturare la loro attenzione, ma questo comportamento è sbagliato, perché ci allontana da chi desideriamo. Anche se pensate di non meritare quella persona, dovete comportarvi bene e vedere come reagisce alle vostre attenzioni. Inoltre, meglio evitare atteggiamenti giudicanti o creare un’idea illusoria di ciò che si desidera. La vostra anima gemella non sarà mai come vi aspettate, perché non è possibile trovare persone a nostra immagine o somiglianza. Avere delle aspettative troppo alte, rischia di far perdere delle occasioni importanti e imporre regole in un rapporto di logorarlo per sempre.

Atteggiamenti sbagliati nei single

Quando si è soli per molto tempo si tende ad accontentarsi: questo atteggiamento è completamente sbagliato, perché vi porta a scegliere persone a cui in realtà non siete interessati, e quindi a perdere tempo. È importante, inoltre, non lasciarsi sopraffare dalla paura della competizione o dell’abbandono: piacere a qualcuno non è una gara, dovete solo trovare il partner che sa riconoscere il vostro valore e la vostra unicità.

Per trovare l’amore, infine, non bisogna svalutarsi o ritirarsi in atteggiamenti difensivi. Molte persone, per esempio, si sentono sempre meno attraenti con il passare dell’età: è fondamentale sentirsi bene con se stessi e con il proprio corpo prima di buttarsi tra le braccia di un’altra persona.