Romina Power, quel segreto su Ylenia durato 23 anni: “Non è successo…” | Lo sapeva anche…

Durante una chiacchierata Romina Power ha rivelato un segreto durato oltre 23 anni e che cela una tremenda verità sulla figlia.

Romina Power sta per diventare nonna grazie a Romina Carrisi, ma è prima di tutto una mamma che ha sofferto molto per la scomparsa di sua figlia Ylenia, che oggi avrebbe 53 anni.

Potrebbero esserci novità sulla vicenda, che da anni tormenta gli italiani: dov’è finita Ylenia Carrisi? La giovane figlia di Al Bano e Romina si trovava a New Orleans quando è scomparsa il 6 gennaio del 1994. Da quel momento non si sono più trovate le sue tracce e nessuno, finora, aveva trovato indizi validi.

All’epoca era una studentessa del King’s College di Londra, ma era anche una grande viaggiatrice e il suo spirito libero l’ha portata a volare negli Stati Uniti per viaggiare in solitaria. Quando è scomparsa stava attraversando un periodo difficile, fatto di dubbi e poche certezze.

Si suppone, inoltre, che avesse incontrato un uomo pericoloso: stiamo parlando di Alexander Masakela, un artista di strada alla quale si era legata nonostante il parere contrario dei genitori.

Scomparsa di Ylenia Carrisi: qualcuno sapeva

Quando è scomparsa, Ylenia si trovava vicino al fiume Mississippi: tutti sapevano che quel luogo era pericoloso e che l’uomo che frequentava era mal visto dalla comunità del posto. Nessuno, tuttavia, aveva mai ricevuto informazioni attendibili finora. Ci sono voluti più di 25 anni per far emergere la verità, cioè che qualcuno sapeva più di ciò che ha detto.

“In quella città tremenda ogni anno spariscono tantissime persone, tutti hanno paura e non parlano secondo me Ylenia è capitata in una situazione dalla quale è difficile uscire, non è successo solo a lei…” . Queste parole fanno pensare che la tragedia della scomparsa di Ylenia si sarbebe potuta evitare con un po’ di informazione in più. A dire è stata proprio la madre, Romina Power, che ha espresso tutti i suoi dubbi in una lunga e intima intervista rilasciata a Walter Veltroni.

Parla Romina Power

Purtroppo, il dolore per la perdita della figlia non la abbandonerà mai e il suo ricordo è ancora vivo nel suo cuore di mamma, che proprio recentemente ha fatto emozionare il pubblico dei social. La Power, solo qualche giorno fa, ha postato un video su Instagram in compagnia della figlia Ylenia.

Quel video è stato un vero colpo al cuore, perché mette insieme una serie di ricordi strappalacrime: sullo schermo scorrono le immagini di quei teneri abbracci tra Romina e Ylenia, quegli stessi abbracci che non si sono più potute scambiare. Tutti i followers di Romina, dagli italiani agli americani, sanno quanto è successo e molti hanno mostrato il loro affetto nei commenti, scrivendo che non si sono scordati della figlia. In tanti, inoltre, hanno promesso di continuare a mandarle delle preghiere. Romina Power ha allegato al video una dolce dedica a Ylenia: “Quando il tuo amore era reale e tangibile, la tua dolcezza ispirava baci e la tua presenza mi portava tanta gioia”.